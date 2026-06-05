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Как барабанщику сейчас добиться успеха? Отвечает барабанщик KORN



В недавнем интервью Ray Luzier попросили дать совет начинающим барабанщикам:



«Начинающим барабанщикам? Идите в юридическую школу. Нет… Получите докторскую степень, а потом… Нет. Знаете, это безумный, безумный путь, особенно сегодня. Всё не так, как было, когда я начинал».



Далее он объяснил:



«Все знают, что сейчас правит Интернет — все онлайн, все что‑то делают… Так что нужно разобраться в сегодняшней системе».



Ray также поделился тем, что его особенно беспокоит в современной практике:



«Один момент, который меня расстраивает сегодня, — многие барабанщики просто „проходят мимо“, потому что знают: в студии всё можно исправить. Это сводит меня с ума. Играйте на своём инструменте. Идите в гараж и играйте, даже если получается плохо. Мне всё равно, займёт это пять или десять лет — сколько потребуется. Постоянно играйте с музыкантами. Играйте с людьми.



Не полагайтесь на студию, потому что люди уже устали от всей этой пресной, жёсткой, бездушной музыки…



Мы все люди, мы не идеальны, но вы можете совершенствоваться или приблизиться к тому, чего хотите достичь на своём инструменте, — если будете вкладывать время. Так что вкладывайте время в свой инструмент. Перестаньте полагаться на студию, которая всё исправит!»







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