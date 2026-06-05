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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Korn

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Как барабанщику сейчас добиться успеха? Отвечает барабанщик KORN



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В недавнем интервью Ray Luzier попросили дать совет начинающим барабанщикам:

«Начинающим барабанщикам? Идите в юридическую школу. Нет… Получите докторскую степень, а потом… Нет. Знаете, это безумный, безумный путь, особенно сегодня. Всё не так, как было, когда я начинал».

Далее он объяснил:

«Все знают, что сейчас правит Интернет — все онлайн, все что‑то делают… Так что нужно разобраться в сегодняшней системе».

Ray также поделился тем, что его особенно беспокоит в современной практике:

«Один момент, который меня расстраивает сегодня, — многие барабанщики просто „проходят мимо“, потому что знают: в студии всё можно исправить. Это сводит меня с ума. Играйте на своём инструменте. Идите в гараж и играйте, даже если получается плохо. Мне всё равно, займёт это пять или десять лет — сколько потребуется. Постоянно играйте с музыкантами. Играйте с людьми.

Не полагайтесь на студию, потому что люди уже устали от всей этой пресной, жёсткой, бездушной музыки…

Мы все люди, мы не идеальны, но вы можете совершенствоваться или приблизиться к тому, чего хотите достичь на своём инструменте, — если будете вкладывать время. Так что вкладывайте время в свой инструмент. Перестаньте полагаться на студию, которая всё исправит!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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5 июн 2026
gravitgroove
В его случае нужно было подождать, пока оригинальный ударник захочет отдохнуть и уйдет в отпуск.
просмотров: 105

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