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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 44
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN: «Мы не можем делать что‑то спустя рукава»



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BRENT'a SMITH'a в недавнем интервью попросили назвать то, чем он наиболее гордиться в "Ei8ht":

«У нас просто нет ДНК, чтобы делать что‑то спустя рукава. Мы не почиваем на лаврах. Мы не пытаемся вернуться назад и, так сказать, пересказать ту же эпоху нашей карьеры.

Альбом — это снимок. Это момент во времени для артиста, и он может развиваться, меняться со временем. Но самое главное, чем я больше всего горжусь, — это то, что в группе, в которой я играю, мы до сих пор все ездим в одном автобусе. Когда мы в туре, мы останавливаемся в одних и тех же отелях. Когда летим куда‑то, мы летим одними и теми же рейсами. Когда приходим на площадку — неважно, какого она размера: стадион, поле, фестиваль или что‑то ещё, — у нас одна гримерка. Никто не отделяется.

Ты помнишь, что вы — семья. И неважно, в группе ты или сольный артист, это не имеет значения, когда речь идёт о семье и о людях в твоей жизни, которые значат для тебя больше всего».

Говоря о том, как группе удаётся сохранять хорошие отношения столько лет (уже 22 года), Brent подчеркнул:

«Мы до сих пор любим друг друга. Мы до сих пор уважаем друг друга. У нас у всех есть своё мнение по разным вопросам, но мы всегда находим компромисс. В этой группе у нас стопроцентная демократия. У каждого есть право голоса, и мы принимаем лучшее решение для группы. Я думаю, это самое главное…

Лично для меня, когда я смотрю на траекторию всего пути, некоторые люди раньше спрашивали меня: „Как вам удалось продержаться так долго? И вы, похоже, до сих пор любите находиться рядом друг с другом и получать удовольствие от игры на сцене. И когда вы вместе, вы действительно выглядите так, будто до сих пор искренне любите друг друга и заботитесь друг о друге“. И это на 100 % правда. Так и есть».




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