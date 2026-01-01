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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
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Creeping Death

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|||| сегодня

CREEPING DEATH на BLKIIBLK



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CREEPING DEATH сообщили о заключении контракта с лейблом BLKIIBLK, подлейблом Frontiers Label Group.

Reese Alavi: «Мы невероятно рады объединиться с BLKIIBLK. Потребовалось совсем немного времени, чтобы увидеть, как усердно команда лейбла работает на благо своих артистов — и это случилось в самое подходящее время.

Мы весь год упорно трудились над третьем альбомом, и можем гарантировать: это самая CREEPING DEATH-запись на сегодняшний день. Не можем дождаться, чтобы увидеть, что готовит будущее в составе команды BLKIIBLK».

Mike Gitter, глобальный руководитель A&R группы Frontiers Label Group и глава лейбла BLKIIBLK, прокомментировал подписание:

«BLKIIBLK гордится тем, что будет работать с легендами техасского дэт‑металла — CREEPING DEATH. Эта группа обозначила сдвиг в металл‑ландшафте: они неустанно гастролировали вместе с такими коллективами, как POWER TRIP, CARCASS и многими другими. У них есть риффы, тяжесть и трудовая этика, которой нет равных».




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