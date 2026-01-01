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CREEPING DEATH на BLKIIBLK



CREEPING DEATH сообщили о заключении контракта с лейблом BLKIIBLK, подлейблом Frontiers Label Group.



Reese Alavi: «Мы невероятно рады объединиться с BLKIIBLK. Потребовалось совсем немного времени, чтобы увидеть, как усердно команда лейбла работает на благо своих артистов — и это случилось в самое подходящее время.



Мы весь год упорно трудились над третьем альбомом, и можем гарантировать: это самая CREEPING DEATH-запись на сегодняшний день. Не можем дождаться, чтобы увидеть, что готовит будущее в составе команды BLKIIBLK».



Mike Gitter, глобальный руководитель A&R группы Frontiers Label Group и глава лейбла BLKIIBLK, прокомментировал подписание:



«BLKIIBLK гордится тем, что будет работать с легендами техасского дэт‑металла — CREEPING DEATH. Эта группа обозначила сдвиг в металл‑ландшафте: они неустанно гастролировали вместе с такими коллективами, как POWER TRIP, CARCASS и многими другими. У них есть риффы, тяжесть и трудовая этика, которой нет равных».







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