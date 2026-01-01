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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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Protest the Hero

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5 июн 2026 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

30 авг 2020 : 		 Обучающее видео PROTEST THE HERO

23 июл 2020 : 		 Обучающее видео PROTEST THE HERO

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19 апр 2020 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

7 окт 2016 : 		 Новый релиз PROTEST THE HERO выйдет осенью

18 дек 2015 : 		 Новый сингл PROTEST THE HERO

17 ноя 2015 : 		 Новая песня PROTEST THE HERO

19 окт 2015 : 		 PROTEST THE HERO планируют выпуск ЕР особым способом

8 янв 2015 : 		 PROTEST THE HERO в сериале “Ghosts of the Road”

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31 мар 2014 : 		 PROTEST THE HERO взяли награду JUNO

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8 ноя 2013 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO

19 окт 2013 : 		 Новый альбом PROTEST THE HERO доступен для прослушивания

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PROTEST THE HERO

13 окт 2013 : 		 PROTEST THE HERO нашли барабанщика

20 сен 2013 : 		 Видео с текстом от PROTEST THE HERO

6 сен 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PROTEST THE HERO

15 авг 2013 : 		 Новый альбом PROTEST THE HERO выйдет в октябре

26 июл 2013 : 		 PROTEST THE HERO нашли распространителей нового альбома

11 июн 2013 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD записывает партии для нового альбома PROTEST THE HERO

23 янв 2013 : 		 PROTEST THE HERO собрали более $200,000 за неделю

17 янв 2013 : 		 PROTEST THE HERO начали сбор денег на запись

1 ноя 2011 : 		 Новое видео PROTEST THE HERO
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Новое видео PROTEST THE HERO



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Mouthpiece, новое видео PROTEST THE HERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Within", релиз которого намечен на 17 июля:

01 – “Mouthpiece“
02 – “Fishhook“
03 – “l. above“
04 – “Grandfather’s Axe“
05 – “The Orchard“
06 – “lI. below“
07 – “Liberty Spike“
08 – “The Mariner“



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