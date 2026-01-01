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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
48
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»
31
MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п...
26
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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
48
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»
31
MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п...
26
все новости группы
Protest the Hero
Канада
Progressive Metal
Metal Core
Hard Core
http://www.protestthehero.com
Myspace:
http://www.myspace.com/protestthehero
5 июн 2026
:
Новое видео PROTEST THE HERO
30 авг 2020
:
Обучающее видео PROTEST THE HERO
23 июл 2020
:
Обучающее видео PROTEST THE HERO
16 июн 2020
:
PROTEST THE HERO перенесли дату выхода альбома из-за дня отмены рабства
15 май 2020
:
Новое видео PROTEST THE HERO
19 апр 2020
:
Новое видео PROTEST THE HERO
7 окт 2016
:
Новый релиз PROTEST THE HERO выйдет осенью
18 дек 2015
:
Новый сингл PROTEST THE HERO
17 ноя 2015
:
Новая песня PROTEST THE HERO
19 окт 2015
:
PROTEST THE HERO планируют выпуск ЕР особым способом
8 янв 2015
:
PROTEST THE HERO в сериале “Ghosts of the Road”
6 авг 2014
:
Новое видео PROTEST THE HERO
31 мар 2014
:
PROTEST THE HERO взяли награду JUNO
4 мар 2014
:
Новое видео PROTEST THE HERO
8 ноя 2013
:
Новое видео PROTEST THE HERO
19 окт 2013
:
Новый альбом PROTEST THE HERO доступен для прослушивания
17 окт 2013
:
Видео с текстом от PROTEST THE HERO
13 окт 2013
:
PROTEST THE HERO нашли барабанщика
20 сен 2013
:
Видео с текстом от PROTEST THE HERO
6 сен 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома PROTEST THE HERO
15 авг 2013
:
Новый альбом PROTEST THE HERO выйдет в октябре
26 июл 2013
:
PROTEST THE HERO нашли распространителей нового альбома
11 июн 2013
:
Барабанщик LAMB OF GOD записывает партии для нового альбома PROTEST THE HERO
23 янв 2013
:
PROTEST THE HERO собрали более $200,000 за неделю
17 янв 2013
:
PROTEST THE HERO начали сбор денег на запись
1 ноя 2011
:
Новое видео PROTEST THE HERO
15 мар 2011
:
Новый альбом PROTEST THE HERO доступен для прослушивания
5 фев 2011
:
Новая песня PROTEST THE HERO
20 янв 2011
:
Обложка нового альбома PROTEST THE HERO
16 янв 2011
:
Название нового альбома PROTEST THE HERO
10 май 2009
:
PROTEST THE HERO выпустят концертный CD/DVD в июле
сегодня
Новое видео PROTEST THE HERO
Mouthpiece, новое видео PROTEST THE HERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Within", релиз которого намечен на 17 июля:
01 – “Mouthpiece“
02 – “Fishhook“
03 – “l. above“
04 – “Grandfather’s Axe“
05 – “The Orchard“
06 – “lI. below“
07 – “Liberty Spike“
08 – “The Mariner“
http://www.protestthehero.com
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Сообщений нет