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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 44
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
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Eva Under Fire

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|||| сегодня

Новая песня EVA UNDER FIRE



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The Words You Say, новое видео с текстом от EVA INDER FIRE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Villainous", выход которого намечен на десятое июля на Better Noise Music.

01. Awakening
02. My Own Name
03. Survive My Scars
04. Villainous (feat. Maria Brink)
05. The Words You Say
06. Don't Say I'm OK
07. Hello Hollow
08. Dark Soul
09. Gasoline
10. Murder Scene
11. Safe Word
12. Teeth
13. A Violent End




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