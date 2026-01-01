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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 44
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 44
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
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The 69 Eyes

*



6 июн 2026 : 		 Новая песня THE 69 EYES

1 апр 2026 : 		 Кавер-версия THIN LIZZY от THE 69 EYES

10 янв 2026 : 		 Новое видео THE 69 EYES

23 окт 2025 : 		 THE 69 EYES обновили Lost Boys

2 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES

25 мар 2024 : 		 Новое видео THE 69 EYES

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления THE 69 EYES

9 авг 2023 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от THE 69 EYES

14 июл 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

21 апр 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

3 мар 2023 : 		 Новое видео THE 69 EYES

14 фев 2023 : 		 Новый альбом THE 69 EYES выйдет весной

20 окт 2022 : 		 Новая песня THE 69 EYES

15 сен 2022 : 		 Новое видео THE 69 EYES

11 июл 2022 : 		 THE 69 EYES выпустили новый сингл

14 апр 2022 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 фев 2022 : 		 THE 69 EYES на Atomic Fire Records

2 дек 2021 : 		 Вокалист THE 69 EYES вместе с TIFFANY исполняют песню THE HUMAN LEAGUE

31 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста THE 69 EYES

12 май 2021 : 		 STEVE STEVENS и вокалист THE 69 EYES записали песню

29 мар 2021 : 		 Концертное видео THE 69 EYES

8 фев 2021 : 		 Новое видео THE 69 EYES

18 дек 2020 : 		 Трейлер стрима THE 69 EYES

15 дек 2020 : 		 Стрим от THE 69 EYES

25 июн 2020 : 		 Новое видео THE 69 EYES

24 янв 2020 : 		 Видео с текстом от THE 69 EYES
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Новая песня THE 69 EYES



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In The Misery, новая песня THE 69 EYES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "I Survive"




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