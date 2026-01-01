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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 44
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
[= ||| все новости группы



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Die Toten Hosen

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|||| сегодня

Новое видео DIE TOTEN HOSEN



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Nur nach vorn, новое видео DIE TOTEN HOSEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома „Trink aus, wir müssen gehen!“, релиз которого состоялся 29 мая.




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