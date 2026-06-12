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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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The Rolling Stones

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|||| 11 июн 2026

THE ROLLING STONES и FIFA заявили о сотрудничестве



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THE ROLLING STONES и FIFA объявили о знаковом сотрудничестве в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, объединив две культовые силы — футбол и музыку — в празднике культуры, творчества и глобального фанатского сообщества.

В рамках партнерства будут выпущены три лимитированные версии виниловых обложек чемпионата мира FIFA 2026 для нового альбома THE ROLLING STONES «Foreign Tongues», который выйдет на лейбле Capitol Records. Кроме того, специальный ремикс новой песни группы «In The Stars» войдет в официальный музыкальный альбом чемпионата мира FIFA 2026. В честь сотрудничества также будет представлена коллекция одежды и головных уборов, которую поклонники смогут приобрести в ближайшее время.

Главный коммерческий директор FIFA Роми Гай заявил:

«Чемпионат мира FIFA — это величайшее шоу на планете, объединяющее миллиарды людей посредством футбола, культуры и общих эмоций праздника. Мы рады приветствовать THE ROLLING STONES в этом уникальном мировом событии, добавляя к атмосфере турнира энергию, эмоции и неповторимую индивидуальность одной из самых легендарных групп в истории музыки. Это сотрудничество подчеркивает мощную связь между футболом и музыкой и те незабываемые впечатления, которые они дарят болельщикам по всему миру».

Специально созданные виниловые обложки THE ROLLING STONES объединяют культовую визуальную символику группы с элементами дизайна чемпионата мира FIFA 2026. Выпущенные ограниченным тиражом, они задуманы как коллекционные памятные издания, посвященные историческому моменту, когда одна из самых знаменитых рок-групп мира становится частью крупнейшего футбольного турнира в истории. Эта инициатива является частью продолжающегося стратегического партнерства FIFA с Universal Music Group, направленного на укрепление связей между мирами футбола и музыки в рамках проекта FIFA Sound.




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12 июн 2026
Nord61
...в молодости Джаггер рассчитывал заниматься музыкой пару-тройку лет... А оно вишь как обернулось...
просмотров: 687

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