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Новое видео THE ROLLING STONES



Rough And Twisted, новое видео группы THE ROLLING STONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Foreign Tongues, выходящего 10 июля на Capitol Records:



Rough And Twisted

In The Stars

Jealous Lover

Mr. Charm

Divine Intervention

Ringing Hollow

Never Wanna Lose You

Hit Me In The Head

You Know I‘m No Good (Amy Winehouse)

Some Of Us

Covered In You

Side Effects

Back In Your Life

Beautiful Delilah (Chuck Berry)







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