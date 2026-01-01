MANTAS и ABADDON продолжают отмечать юбилей дебюта VENOM
David Vincent (I AM MORBID, TERRORIZER, VLTIMAS, ex-MoRBID ANGEL),Diva Satanica (BLOODHUNTER, ex-NERVOSA) и Blake "Bulldözer" Arendell (a.k.a. Blake Arenvurst; INTERCEPTOR) были среди гостей Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray, продолжающих отмечать 45-летие альбома "Welcome To Hell" — видео с выступления пятого июня в Pitfest, Emmen, Netherlands, доступно для просмотра ниже.
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