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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Motörhead

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|||| 8 июн 2026

Барабанщик SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD: «Я не лажаю»



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MIKKEY DEE в недавнем интервью просили, как он поддерживает форму, когда не гастролирует:

«Я участвую в разных проектах… Да, я играю на барабанах, когда у меня перерыв. Но сейчас, после долгого тура со SCORPIONS моему телу важно отдохнуть — плечам, локтям, запястьям. Но я даю концерты с "Mikkey Dee With Friends". И я участвую в сессионной работе… Так что я стараюсь играть как можно больше, но мне всё равно нужен отдых.

Я думаю, что стал более опытным барабанщиком. Недостаток физической силы компенсируется практикой и знаниями, если можно так сказать. И я сравниваю это с хоккеем, потому что когда тебе 20, у тебя большие физические возможности, ты катаешься по всему полю, как чёртов идиот. А потом, когда видишь спортсменов постарше, профессионалов, они тратят, может быть, 40 % своей энергии, потому что они всегда находятся в нужном месте в нужное время. В то время как мы выкладывались на 100 %, просто чтобы добраться до этих зон и оказаться в нужном месте, они всё уже знают. Почему у них так получается? Потому что у них есть наработанный опыт и знание того, где нужно находиться на льду. То же самое и с барабанщиком. Я знаю, где нужно сбавить обороты. Я знаю, где могу прибавить. Я чувствую себя гораздо увереннее за барабанами.

Я сказал ребятам из SCORPIONS, когда присоединился к ним: "Я не лажаю". А они засмеялись, и я сказал: "Нет, нет, я серьёзно. Я никогда не облажаюсь". А они такие: "Да, да, Микки. Мы понимаем. Всё нормально. Нет проблем. Все лажают". Я ответил: "А я — нет", потому что это так. Я не облажаюсь. Я делаю свою домашнюю работу и знаю, что к тому моменту, когда сажусь за барабанную установку, я не облажаюсь. И это благодаря практике. Я знаю, как подготовиться. Я выполняю свою домашнюю работу правильно.

Мне больше не нужно иметь ту же энергию, что и в 15, 20, 25 лет. Я играю на барабанах с другим подходом. Мне не нужно столько мускулов и энергии. У меня, в некотором смысле, другая изюминка. Так что это всё компенсирует. И я стараюсь поддерживать форму, держусь подальше от наркотиков и пью только пиво. У меня продолжают расти волосы. Я много играю в хоккей, когда могу, занимаюсь спортом и стараюсь вести приличную жизнь. Я не отстаю в игре на барабанах. И это всё, что мне нужно делать, честно говоря, чтобы оставаться на том уровне, на котором я хочу быть».




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8 июн 2026
WahrandPhain
Я не лажаю, это кость лажает. А если серьезно, дядя очень крутой, мне кажется один из самых яростных и энергичных по игре, в духе Джинджера Бейкера. Большинство ударников же как по пизде ладошкой стукают.
8 июн 2026
M
Mateas89
WahrandPhain, согласен. Еще на ум Томми Олдридж сразу приходит. Дядьке столько лет, а он до сих пор из установки все дерьмо выбивает!
просмотров: 485

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