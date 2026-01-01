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Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
[= ||| все новости группы



*

Overkill

*



9 июн 2026 : 		 Видео с выступления OVERKILL

3 апр 2026 : 		 OVERKILL могут выпустить альбом в 2027

12 мар 2026 : 		 OVERKILL хотят записать альбом этим летом

20 янв 2026 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY едет в тур с OVERKILL

10 янв 2026 : 		 У OVERKILL есть десять песен

1 ноя 2025 : 		 OVERKILL начнут запись в этом году

21 сен 2025 : 		 OVERKILL обещают альбом в 2026

20 сен 2025 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

19 авг 2025 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

4 дек 2024 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

3 дек 2024 : 		 Вокалист OVERKILL об отсутствии D.D. VERNI

11 ноя 2024 : 		 OVERKILL выступили без DEREK TAILER

25 окт 2024 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL

12 окт 2024 : 		 Басист OVERKILL о поиске новых участников

17 сен 2024 : 		 Басист OVERKILL об уходе барабанщика

13 сен 2024 : 		 Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL

12 сен 2024 : 		 Никакого OVERKILL до 2026

4 сен 2024 : 		 OVERKILL сыграли с новым барабанщиком

24 авг 2024 : 		 Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL

5 авг 2024 : 		 OVERKILL покидает барабанщик

31 июл 2024 : 		 OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов

4 июн 2024 : 		 OVERKILL в 4К

21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL
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Видео с выступления OVERKILL



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Видео с выступления OVERKILL, которое состоялось в рамках фестиваля Sweden Rock 2026, доступно для просмотра ниже.




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