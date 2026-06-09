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Kings of Thrash

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JEFF YOUNG о KINGS OF THRASH: «Мы гордимся проектом и нам в кайф!»



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JEFF YOUNG в недавнем интервью поговорил о KINGS OF THRASH:

«Мы уже три года проводим тур, который сами называем Global Thrash. Коротко перечислю некоторые места, где мы выступали: дважды в Австралии. Недавно отыграли два концерта в Токио, Япония — это было потрясающе. Только что вернулись после четырех концертов в Колумбии, и это было здорово. Колумбия — потрясающая страна. Мексика, Аргентина. Несколько раз объехали США. Недавно играли в Торонто, Оттаве, Квебеке и Монреале. Месяц провели в Европе и скоро снова туда возвращаемся.

Сейчас в расписании KINGS OF THRASH осталось всего, кажется, 12 или 14 концертов, потому что David Ellefson уедет играть с METAL CHURCH, причем концертов у них будет довольно много. Так что деятельность KINGS OF THRASH мы пока поставим на паузу. У меня выходит сольный альбом. У всех нас есть другие проекты. К тому же мы очень активно гастролировали с KINGS OF THRASH. У нас уже есть два сингла…

Мы целый месяц колесили по Европе. Играли везде — от Великобритании до Балкан, включая Румынию. Я выступал в местах, где никогда не играл ни с MEGADETH, ни даже с Badi Assad, с которой у меня был бразильский проект в жанре world music. А ведь мы с Badi гастролировали по всему миру и провели в турах вдвое больше времени, чем я когда-либо провел с MEGADETH.

Но с KINGS OF THRASH мы тоже объехали огромное количество стран, и реакция публики была великолепной. Потому что у нас совершенно другой сет-лист, чем у MEGADETH. Мы делаем акцент на Killing Is My Business... And Business Is Good!, Peace Sells... But Who's Buying?, So Far, So Good... So What!, а также добавляем кое-что с Rust In Peace. Мы играем “Tornado Of Souls”, “Dawn Patrol”. Исполняли и “Symphony Of Destruction”. Иногда добавляем более новые вещи. Но основной упор делаем на редкие песни и ранний материал MEGADETH, который они сами сейчас играют не так часто.

В последнее время мы нередко исполняем So Far, So Good... So What! целиком, и людям это очень нравится. Потрясающе видеть, сколько зрителей приходит с этой пластинкой на виниле».

Затем Young похвалил вокалиста KINGS OF THRASH Chaz'a Leon'a:

«Он становится все лучше и лучше. Но такая работа — непростое дело, и поначалу ему доставалось от людей. Любой, кто приходит на место другого вокалиста, сталкивается с этим. Да посмотрите хотя бы на бесконечные войны поклонников Sammy Hagar и David Lee Roth в Йопплокниге.

Когда в группе появляется новый вокалист или происходит смена фронтмена, как это было в BLACK SABBATH, когда Оззи сменил Дио, неизбежно возникает негативная реакция. И это несмотря на то, что Дио был великим вокалистом.

Но Chaz действительно вырос как артист. В KINGS OF THRASH он делает именно то, что нам нужно, и делает это блестяще. В его голосе есть приятная хрипотца. Он отлично выглядит. Девушки его обожают. Он просто классный парень и настоящий фанат металла. Более того, он настоящий поклонник MEGADETH. Он до сих пор играет в собственном трибьют-проекте MEGADETH под названием WOKE UP DEAD. Именно так он и оказался в KINGS OF THRASH. У него уже был необходимый опыт, репетиционная база и своего рода школа благодаря его собственной трибьют-группе».

По словам Jeff, KINGS OF THRASH стали для него и Ellefson'a «приятной» и «совершенно неожиданной» возможностью вновь исполнять ранний материал MEGADETH, к созданию которого они сами приложили руку.

«Кто бы мог подумать? Сейчас мне уже за шестьдесят, и кто мог представить, что в таком возрасте мы будем играть эту физически сложную, требовательную музыку?

Я как раз говорил об этом всей группе — David'y и остальным — когда мы были за кулисами в Колумбии. Мы с David'ом, сами того не планируя, сделали нечто очень необычное. Такие вещи никогда не работают, если их заранее просчитывать — публика это сразу чувствует.

В то время как MEGADETH продолжают существовать, гастролируют, их последний альбом был успешным и впереди у них еще длинный туровый цикл, два участника классического состава уходят в сторону и создают собственное ответвление группы с той атмосферой, которую удалось создать нам. Такое случается крайне редко.

Мы этим гордимся. Это было очень увлекательное путешествие, и фанаты приняли нас с большим теплом. Это замечательная возможность окунуться в ностальгию, вспомнить те времена и дать людям шанс вновь пережить ту эпоху, если они застали ее лично.

Но еще более удивительно видеть родителей — тех самых ребят, которые тогда были подростками, — приходящих теперь на концерты со своими детьми в нашивках и футболках MEGADETH эпохи So Far, So Good... So What!. Я смотрю на такого парня и спрашиваю: “Где ты раздобыл такую футболку?”

Наблюдать, как музыка передается из поколения в поколение, — пожалуй, самая большая награда во всей этой истории. Потому что для многих этот период был еще до их времени. Да, многие подходят ко мне и говорят: “Я видел вас на Monsters Of Rock”, или “Я был на том концерте”, или “Я видел вас в Детройте, в Cobo Hall”. Но гораздо больше людей познакомились с MEGADETH позже, во времена Rust In Peace. Поэтому они пропустили те ранние годы.

И KINGS OF THRASH дают им возможность прикоснуться к ней. Мы стараемся сделать всё настолько аутентичным, насколько это возможно — будто сейчас снова 1987-й или 1988-й год. И, к счастью, время нас не слишком сильно поменяло: мы все еще можем влезть в ту одежду, прыгать по сцене, быть энергичными и получать от этого удовольствие!»




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9 июн 2026
olly71
ну насчёт двух участников классического состава Мегадед сова на глобусе рыдает . Ну один то да участник классического состава и тут нет вопросов но второй пробыл в группе 14 месяцев записал 1 альбом и отыграл в одном туре когда он успел классическим стать то ? поблагодарили бы рыжего за возможность зарабатывать себе на жизнь его творчеством .
9 июн 2026
Орион
Идея концепции проекта модели прототипа образца
просмотров: 191

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