8 июн 2026



SERJ TANKIAN и TOM MORELLO о новом сингле: «Идея написать такую песню возникла во время рейдов DHS и ICE»



SERJ TANKIAN, TOM MORELLO и его 15-летний сын Roman обсудили недавно выпущенный сингл "Adjourn It".



«На создание этой песни нас вдохновили две вещи. Во-первых, мои давние отношения с Serj'ом. На протяжении многих лет мы вместе работали над песнями, играли концерты, создавали политические организации. Во-вторых, Roman Morello — мой сын, который оказался заперт дома, а я постоянно ворую его риффы и превращаю их в песни. Именно так произошло и с “Adjourn It”».



Roman со смехом вспомнил, как узнал происхождение главного риффа композиции:



«Когда он впервые показал мне эту песню, я сказал: “Подожди секунду. Что-то этот рифф кажется мне знакомым. Откуда ты его взял?” И выяснилось, что он просто украл его из голосовых заметок на моем компьютере.



Но для меня огромная честь быть частью этого проекта. И что касается политического послания песни, мне кажется, они всё сказали очень точно. Я просто счастлив участвовать в этом».



Roman также рассказал о том, как постепенно осознал влияние своего отца на музыку и общество:



«Когда я был маленьким, я вообще не понимал, чем мой отец зарабатывает на жизнь. Но когда впервые увидел, какое влияние он оказывает на людей и на музыку, я начал вдохновляться им, изучать его творчество, узнавать, что он делал раньше, и понимать политические идеи, которые он доносит до миллионов людей по всему миру».



Говоря о причинах появления «Adjourn It», Tom напрямую связал песню с рейдами, которые проводились сотрудниками DHS и ICE в Лос-Анджелесе:



«Идея написать такую песню возникла во время рейдов DHS и ICE в Лос-Анджелесе, когда улицы города терроризировали методами, напоминающими гестапо. Люди прочесывали районы, предприятия были вынуждены закрываться, детей забирали из школ. Это был настоящий террор против нашего города.



И я подумал: “Мы должны сделать всё, что можем, пока можем и теми средствами, которые у нас есть”. А наш способ — это музыка».



Serj Tankian поддержал эту мысль:



«Как уже сказал Tom, мы давно дружим, много раз работали вместе над песнями и проектами. И всё происходящее глубоко нас тревожит. До сих пор тревожит.



Методы, которые использует нынешняя администрация в борьбе с мигрантами, разделение семей, дети, оставшиеся без родителей... Я читал, что уже 27 тысяч детей остались в стране после депортации своих родителей.



Это травма для всей страны. Нам нужно научиться правильно справляться с подобными вещами. Нам нужно научиться правильно противостоять фашизму. И музыка — один из способов это сделать. Именно этим мы и занимаемся».



Tom отметил, что участие Roman'a в подобном проекте было абсолютно естественным продолжением семейных ценностей:



«Roman вместе со своим братом Rhoads'ом и всей нашей семьей ходил на протестные акции с самого детства. Это всегда было частью нашей жизни. Поэтому совершенно естественно, что это отражается и в нашей музыке».



Особо Tom подчеркнул музыкальные способности сына:



«Roman — невероятно талантливый гитарист. Он начал играть во время пандемии. Я сам взял гитару только в 17 лет, а он начал примерно в восемь или девять и прогрессировал очень быстро. У него природный талант. Мне приходилось буквально выгрызать каждый навык. Ему многое дается совершенно естественно.



Но самым большим сюрпризом стало то, что он начал писать риффы, в которых чувствуется ДНК Morello, но при этом это совсем не те риффы, которые придумал бы я сам. Это словно получить в группе отличного напарника и сказать: “Чертовски крутой рифф. Такое ощущение, что это должна была быть моя идея”.



Именно так произошло с главным риффом “Adjourn It”. Его написал Roman Morello».



Видеоклип на «Adjourn It» включает фрагменты фильма Salt of the Earth (1954), который основан на реальной истории мексикано-американских шахтеров, боровшихся против трудовой эксплуатации, расизма и институционального угнетения. Картина была создана тремя голливудскими деятелями, попавшими в черные списки из-за своих политических взглядов, а в съемках участвовали настоящие рабочие-шахтеры.



По словам авторов, использование кадров из фильма должно подчеркнуть главную тему песни — сопротивление несправедливости и важность солидарности. Более чем через полвека после выхода картины ее идеи, по мнению создателей клипа, по-прежнему остаются актуальными, а «Adjourn It» продолжает эту традицию протеста против страха, дискриминации и разделения общества.







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