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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 мая на Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Holier Than Thou

King Nothing

72 Seasons

Ride the Lightning

Kirk and Rob Doodle (Tankard's "Schwarz-Weiß wie Schnee")

The Day That Never Comes

Cyanide

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets Ride the LightningKirk and Rob Doodle (Tankard's "Schwarz-Weiß wie Schnee")The Day That Never ComesCyanideOrionNothing Else MattersSad but TrueBatteryFuelSeek & DestroyMaster of Puppets







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