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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
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Def Leppard

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|||| 11 июн 2026

Гитарист DEF LEPPARD о стычке с Danzig'ом в 90-х из-за супа



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PHIL COLLEN в недавнем интервью прокомментировал давнюю историю о якобы произошедшей за кулисами стычке с Glenn Danzig на одном из европейских фестивалей начала 1990-х годов, заявив, что на самом деле инцидент был сильно преувеличен. По словам музыканта, конфликт начался из-за совершенно бытовой ситуации:

«Да, это было на одном из фестивалей в Европе. Но, вообще-то, дело было даже не во мне. Бывшая жена Vivian Campbell выходила из фургона и случайно столкнулась с Glenn Danzig'ом. У него в руках был суп, суп пролился, и он разозлился».

После этого между Daniz'ом и Vivian Campbell началась словесная перепалка. Phil вспоминает:

«Я помню, что сказал ему: "Чувак, я куплю тебе другой суп. Всё нормально. Правда, всё в порядке". Но в итоге я так этого и не сделал, потому что разговор стал немного напряжённым. Хотя всё ограничилось словами».

По его словам, никакой драки не произошло:

«До потасовки дело не дошло. Потом ситуация как-то сама собой разрядилась. Я просто говорил: "Если хочешь, я куплю тебе суп". И на этом всё закончилось».

Гитарист считает, что за прошедшие годы история обросла мифами:

«Как и все подобные истории, она наверняка была сильно раздута. Думаю, если бы я сейчас встретил Danzig'а, всё было бы отлично. Типа: "Эй, чувак, кого парит прошлое?" Купил бы ему суп или ещё что-нибудь. Мне вообще по барабану. Это не имеет никакого значения».

Ранее ходила другая версия событий. Согласно ей, Danzig якобы грубо потребовал от бывшей жены Campbell'a «убраться с дороги», после чего Campbell и вокалист Joe Elliott якобы пнули его сзади, из-за чего тот упал и выронил миску с супом. Позднее Danzig категорически опроверг эти утверждения.

В официальном заявлении он назвал эту историю «полной выдумкой»:

«Любой, кто знает меня или моё прошлое, понимает, что я никогда не ухожу от драки».

При этом музыкант подтвердил, что словесный конфликт действительно имел место:

«Это правда, что произошла стычка, но до драки дело не дошло, вопреки сообщениям. Как человек, занимающийся боевыми искусствами, я вполне способен постоять за себя. В следующий раз такого уважения они уже не получат».

Любопытно, что оба участника этой истории много лет серьезно занимаются единоборствами. Phil известен своей приверженностью фитнесу, изучал кикбоксинг и муай-тай, а также уже несколько десятилетий придерживается веганского образа жизни. Glenn же с 1992 года практикует Jeet Kune Do и впоследствии получил сертификат инструктора.

В итоге история, которая долгие годы подавалась как почти легендарная рок-н-ролльная драка, по версии самого Phil'a свелась к довольно прозаичному конфликту из-за пролитого супа.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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11 июн 2026
gravitgroove
Если бы это произошло с Сетом Путнэмом, то бой точно бы состоялся, и не в пользу Коллена.
12 июн 2026
S
Suicide333Poly
gravitgroove, в случае с Сетом суп был бы скорее всего с герычем и последствия были серьезными для DL да )
11 июн 2026
resurgamresponses
н у вобщемто обоим надо было сказать что они были трезвые н а тот момнт, или более менее трезвые. и когда дело двигалось к телодвижениям, то оба тормознулись.

однако не могу н е признать что версия """"пнули его сзади, из-за чего тот упал и выронил миску с супом.""" достойна кинопремии за лучший каскадерский трюк. вот щас бы поржали...
ппц, миска с супом
12 июн 2026
Hellg
Данциг злобный карлик. К сожалению, не помню кто из музыкантов рассказывал, как он сцепился с Данцигом и потом подоспевшие секьюрити держали его, пока Данциг бил.
12 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Hellg, тоже читал, что Данциг так себе человек.
12 июн 2026
S
Suicide333Poly
опоздали с этой историей, надо было ехать на ЧБД и там травить, когда это говно ещё популярно было
12 июн 2026
resurgamresponses
Самый известный случай физического столкновения произошел с вокалистом хардкор-группы North Side Kings Дэнни Марианиньо (Danny Marianinho).

iHeart
Главный инцидент: Дэнни Марианиньо (2004)
В 2004 году за кулисами концерта в Аризоне между музыкантами вспыхнула ссора из-за организационных вопросов и времени выступления. Гленн Данциг толкнул Марианиньо, после чего Дэнни мгновенно ответил одним мощным ударом в челюсть, который отправил Данцига в глубокий нокаут. Видео этой стычки стало одним из первых вирусных хитов в истории рок-интернета. Марианиньо позже даже выпустил книгу об этом событии и о последовавшей травле со стороны фанатов Danzig.
это чатгпт я спросил, ссылки на источники там были
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