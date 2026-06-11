11 июн 2026



Гитарист DEF LEPPARD о стычке с Danzig'ом в 90-х из-за супа



PHIL COLLEN в недавнем интервью прокомментировал давнюю историю о якобы произошедшей за кулисами стычке с Glenn Danzig на одном из европейских фестивалей начала 1990-х годов, заявив, что на самом деле инцидент был сильно преувеличен. По словам музыканта, конфликт начался из-за совершенно бытовой ситуации:



«Да, это было на одном из фестивалей в Европе. Но, вообще-то, дело было даже не во мне. Бывшая жена Vivian Campbell выходила из фургона и случайно столкнулась с Glenn Danzig'ом. У него в руках был суп, суп пролился, и он разозлился».



После этого между Daniz'ом и Vivian Campbell началась словесная перепалка. Phil вспоминает:



«Я помню, что сказал ему: "Чувак, я куплю тебе другой суп. Всё нормально. Правда, всё в порядке". Но в итоге я так этого и не сделал, потому что разговор стал немного напряжённым. Хотя всё ограничилось словами».



По его словам, никакой драки не произошло:



«До потасовки дело не дошло. Потом ситуация как-то сама собой разрядилась. Я просто говорил: "Если хочешь, я куплю тебе суп". И на этом всё закончилось».



Гитарист считает, что за прошедшие годы история обросла мифами:



«Как и все подобные истории, она наверняка была сильно раздута. Думаю, если бы я сейчас встретил Danzig'а, всё было бы отлично. Типа: "Эй, чувак, кого парит прошлое?" Купил бы ему суп или ещё что-нибудь. Мне вообще по барабану. Это не имеет никакого значения».



Ранее ходила другая версия событий. Согласно ей, Danzig якобы грубо потребовал от бывшей жены Campbell'a «убраться с дороги», после чего Campbell и вокалист Joe Elliott якобы пнули его сзади, из-за чего тот упал и выронил миску с супом. Позднее Danzig категорически опроверг эти утверждения.



В официальном заявлении он назвал эту историю «полной выдумкой»:



«Любой, кто знает меня или моё прошлое, понимает, что я никогда не ухожу от драки».



При этом музыкант подтвердил, что словесный конфликт действительно имел место:



«Это правда, что произошла стычка, но до драки дело не дошло, вопреки сообщениям. Как человек, занимающийся боевыми искусствами, я вполне способен постоять за себя. В следующий раз такого уважения они уже не получат».



Любопытно, что оба участника этой истории много лет серьезно занимаются единоборствами. Phil известен своей приверженностью фитнесу, изучал кикбоксинг и муай-тай, а также уже несколько десятилетий придерживается веганского образа жизни. Glenn же с 1992 года практикует Jeet Kune Do и впоследствии получил сертификат инструктора.



В итоге история, которая долгие годы подавалась как почти легендарная рок-н-ролльная драка, по версии самого Phil'a свелась к довольно прозаичному конфликту из-за пролитого супа.







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