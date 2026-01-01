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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
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Ann Wilson & Tripster

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|||| 11 июн 2026

ANN WILSON: «Оптимизм мне очень помог победить рак»



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ANN WILSON в недавнем интервью откровенно рассказала о борьбе с раком, диагноз которого ей поставили в 2024 году, и призналась, что больше всего боялась не самой болезни, а возможной потери способности выступать. Вспоминая тот период, вокалистка Heart сказала:

«Да, конечно, я переживала. И, честно говоря, я больше беспокоилась о том, смогу ли снова выходить на сцену, чем о чем-либо другом. Это странно, но я всю свою жизнь занималась именно этим. Поэтому главной мыслью было: "Боже мой, а смогу ли я по-прежнему петь?" Да, я определенно об этом думала».

Однако даже во время лечения Wilson старалась сохранять оптимизм:

«На протяжении всего этого пути у меня было какое-то несокрушимое ощущение: "Хорошо, я сделаю всё, что необходимо, пройду через это и окажусь по другую сторону. И, надеюсь, всё будет хорошо. Думаю, так и будет". Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что этот оптимизм, вероятно, стал очень важным инструментом и помог мне не впасть в депрессию».

Певица отметила, что многие люди после подобного диагноза оказываются в состоянии отчаяния:

«Я знаю многих, кто после известия о раке погружается в глубокое отчаяние. Они боятся умереть, переживают из-за химиотерапии, лучевой терапии и всех этих процедур. И да, это и правда очень тяжело. Они серьезно бьют по организму, а восстановление занимает много времени».

По словам Ann, самым трудным оказался именно период восстановления:

«Восстановление после рака на самом деле тяжелее самого рака. По крайней мере, так было в моей жизни».

При этом она подчеркнула, что болезнь всё же оказала на нее глубокое эмоциональное воздействие:

«Я не стану говорить, что это меня не затронуло. Затронуло, и очень глубоко. Но я ни разу не почувствовала, что падаю в какую-то черную дыру».

В 2024 году она сообщила поклонникам, что перенесла операцию по удалению злокачественного образования, после чего врачи рекомендовали ей пройти курс профилактической химиотерапии. Из-за лечения она и ее сестра Nancy Wilson были вынуждены перенести тур HEART Royal Flush, чтобы дать Ann время на восстановление.

После операции и курса химиотерапии певица вернулась на сцену в 2025 году. В этом месяце ей исполнится 76 лет, и возвращение к концертной деятельности стало одним из самых заметных камбэков в рок-музыке последних лет.




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