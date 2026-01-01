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Michale Graves

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|||| 11 июн 2026

MICHALE GRAVES: «Панк-сообщество полностью меня отвергло»



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MICHALE GRAVES в недавнем интервью поговорил о своем переходе от образа «иконы панк-рока» к карьере исполнителя христианского рока. По словам музыканта, поворот в творчестве стал очевиден еще в 2016 году:

«Да, многие спрашивали: „Какого черта, чувак?“ Но именно тогда я дал понять миру, что хочу двигаться в сторону музыки, основанной на вере. Если послушать мой альбом "Wanderer", это очень хорошо слышно и в текстах, и в общем настроении материала».

Graves признал, что в панк-среде его сегодня воспринимают крайне негативно:

«Уверен, вы знаете, что в панк-рок-мире меня сейчас не любят и точно не принимают. Это был ужасный период моей жизни. Та ненависть и презрение, которые исходили от этой сцены, стали просто невыносимыми».

По его словам, ситуация усугубилась после срыва европейского тура, что заставило его кардинально изменить направление карьеры:

«Мне пришлось сделать жесткий поворот. Ни один панк-лейбл, ни один рок-лейбл не заинтересован во мне. А даже если бы и был заинтересован, работать со мной они не смогли бы, потому что панк-сообщество полностью меня отвергло».

Музыкант подчеркнул, что христианская вера всегда была важной частью его жизни:

«Помимо того, что я рожденный свыше христианин, вера всегда была частью того, что я делал — еще со времен MISFITS».

По его словам, новый этап начался благодаря сотрудничеству с лейблом Epochal Artists Records, созданным при участии Dennis Sanders и компании Virgin Music:

«Все сложилось очень вовремя. Мы как раз говорили о новом направлении, и Dennis сказал: „Это идеальный момент“. Я воспользовался этой возможностью. С тех пор знакомства, люди, с которыми я работаю и общаюсь, — все это оказалось просто потрясающим».

Он отметил, что был представлен читателям журнала CCM Magazine и выступал на мероприятиях христианской музыкальной индустрии в Нэшвилле. Говоря о будущей музыке, Graves заверил поклонников, что изменения не будут радикальными:

«Люди спрашивают: „Как это будет звучать?“ Конечно, это не будет "Famous Monsters", но сама музыка изменится не так сильно. Скорее изменится качество продакшна. Я написал несколько действительно сильных песен и очень воодушевлен этой новой главой своей жизни».

Отдельно музыкант затронул тему реакции части публики на его политические взгляды.

«Когда фанаты отворачиваются от артиста из-за его политической позиции — это не просто печально. Это разрушает душу. Это было ужасно».

По его словам, он не узнает себя в образе, который сформировался вокруг него в СМИ:

«Существует какой-то медийный образ Michale Graves, который совершенно не похож на меня настоящего. Меня постоянно связывают с какими-то людьми и движениями. Это дико. Я не боец, я человек, который любит людей. Музыка должна объединять. Я вырос в музыкальном сообществе, которое объединяло людей самых разных взглядов. Именно это всегда было для меня главным».

Завершая разговор, Michael подчеркнул, что не стремится участвовать в политических спорах:

«Я не хочу воевать и не хочу ввязываться в политические дебаты. Я просто хочу создавать музыку, которая помогает людям, вдохновляет их, делает счастливее, придает сил и поддерживает».

Graves наиболее известен как вокалист Misfits второй половины 1990-х годов. Именно с ним группа выпустила альбомы American Psycho и Famous Monsters, после чего он начал сольную карьеру.

В последние годы имя музыканта также неоднократно появлялось в политическом контексте. В частности, в 2023 году он выступал свидетелем защиты на процессе нескольких членов организации Proud Boys, заявив, что не считает, что они намеревались атаковать Конгресс США 6 января 2021 года, хотя признал, что некоторые из них могли незаконно находиться на территории Капитолия.




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