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Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



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Scour

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11 июн 2026 : 		 Видео с выступления SCOUR

14 мар 2025 : 		 Гитарист SCOUR о зигах Anselmo

21 фев 2025 : 		 Новое видео SCOUR

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21 ноя 2020 : 		 Новое видео SCOUR

20 ноя 2020 : 		 Джейсон Момоа на новом ЕР SCOUR

25 окт 2020 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

28 ноя 2019 : 		 Кавер-версия BATHORY от SCOUR

19 дек 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA со SCOUR

19 дек 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

4 ноя 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR доступен для прослушивания

12 окт 2017 : 		 Новая песня SCOUR

17 сен 2017 : 		 Новая песня SCOUR

30 авг 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

16 июн 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

23 май 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

6 май 2017 : 		 SCOUR нашли барабанщика

23 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SCOUR

21 фев 2017 : 		 SCOUR дебютировали на сцене

15 июл 2016 : 		 Новый EP SCOUR доступен для прослушивания
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|||| 11 июн 2026

Видео с выступления SCOUR



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Видео с выступления SCOUR, которое состоялось в рамках Mystic Festival, Gdańsk, Poland, доступно для просмотра ниже.




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