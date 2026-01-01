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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
Новое видео MEMOIRA
19
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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
Новое видео MEMOIRA
19
все новости группы
Scour
США
Black Metal
http://www.scourofficial.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/scourband
11 июн 2026
:
Видео с выступления SCOUR
14 мар 2025
:
Гитарист SCOUR о зигах Anselmo
21 фев 2025
:
Новое видео SCOUR
19 янв 2025
:
Новое видео SCOUR
16 ноя 2024
:
Новое видео SCOUR
2 ноя 2024
:
SCOUR исполнили ECHO & THE BUNNYMEN's
11 янв 2021
:
SCOUR мутят концерт
3 дек 2020
:
Обучающее видео от SCOUR
1 дек 2020
:
Новое видео SCOUR
29 ноя 2020
:
Новое видео SCOUR
21 ноя 2020
:
Новое видео SCOUR
20 ноя 2020
:
Джейсон Момоа на новом ЕР SCOUR
25 окт 2020
:
Новый ЕР SCOUR выйдет осенью
28 ноя 2019
:
Кавер-версия BATHORY от SCOUR
19 дек 2018
:
PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA со SCOUR
19 дек 2017
:
SCOUR исполняют PANTERA
4 ноя 2017
:
Новый ЕР SCOUR доступен для прослушивания
12 окт 2017
:
Новая песня SCOUR
17 сен 2017
:
Новая песня SCOUR
30 авг 2017
:
Новый ЕР SCOUR выйдет осенью
16 июн 2017
:
SCOUR исполняют PANTERA
23 май 2017
:
SCOUR исполняют PANTERA
6 май 2017
:
SCOUR нашли барабанщика
23 фев 2017
:
Профессиональное видео с выступления SCOUR
21 фев 2017
:
SCOUR дебютировали на сцене
15 июл 2016
:
Новый EP SCOUR доступен для прослушивания
15 июн 2016
:
Новая песня SCOUR
13 май 2016
:
Новая песня SCOUR
30 сен 2015
:
PHILIP ANSELMO основал SCOUR
11 июн 2026
Видео с выступления SCOUR
Видео с выступления SCOUR, которое состоялось в рамках Mystic Festival, Gdańsk, Poland, доступно для просмотра ниже.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
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Сообщений нет