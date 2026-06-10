10 июн 2026



Оригинальный вокалист SLIPKNOT отыграл специальный концерт в Iowa



Шестого июня оригинальный вокалист SLIPKNOT Anders Colsefni вновь чествовал материал альбома "Mate. Feed. Kill. Repeat." — на этот раз на сцене Wooly's, Des Moines, Iowa.







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