13 июн 2026



STEPHEN PEARCY планирует альбом на осень



STEPHEN PEARCY разместил несколько фотографий из студии и снабдил их небольшим сообщением:



«Топовые новости! 'The Dogg Mob' в студии! Это была долгая неделя, в течение которой мы доделывали соло и вокальные партии еще для нескольких песен. На альбоме будет около 12–13 треков, и, если хватит времени, мы пригласим еще пару специальных гостей. Теперь мы приближаемся к финишу, спасибо, да! Так что сейчас похоже, что новый альбом выйдет осенью 2026 года. Все хорошо, просто нужно больше времени, чтобы все как следует подготовить, это очень важно. Уверен, что новый сингл и клип выйдут достаточно скоро.



Мы в восторге от этого альбома, он удивит и встряхнет все вокруг. Это то, чего вы могли бы ожидать от #rattnroll, но в еще большем объеме.



Шестой сольный альбом «The Dogg Mob» выйдет осенью, ребята. Мы надеемся, что спустим зверя с поводка в конце лета 2026 года, Следующий! officialstephenpearcy.com @ratt @mattthorne_mtstudios @erikferentinos #thedoggmob #topfuelentertainment #80s OnTour2026 topfuelrecords 2026».







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