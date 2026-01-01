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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
*Новое видео MASTODON 18
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Stephen Pearcy

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13 сен 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»

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22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике
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|||| 13 июн 2026

STEPHEN PEARCY планирует альбом на осень



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STEPHEN PEARCY разместил несколько фотографий из студии и снабдил их небольшим сообщением:

«Топовые новости! 'The Dogg Mob' в студии! Это была долгая неделя, в течение которой мы доделывали соло и вокальные партии еще для нескольких песен. На альбоме будет около 12–13 треков, и, если хватит времени, мы пригласим еще пару специальных гостей. Теперь мы приближаемся к финишу, спасибо, да! Так что сейчас похоже, что новый альбом выйдет осенью 2026 года. Все хорошо, просто нужно больше времени, чтобы все как следует подготовить, это очень важно. Уверен, что новый сингл и клип выйдут достаточно скоро.

Мы в восторге от этого альбома, он удивит и встряхнет все вокруг. Это то, чего вы могли бы ожидать от #rattnroll, но в еще большем объеме.

Шестой сольный альбом «The Dogg Mob» выйдет осенью, ребята. Мы надеемся, что спустим зверя с поводка в конце лета 2026 года, Следующий! officialstephenpearcy.com @ratt @mattthorne_mtstudios @erikferentinos #thedoggmob #topfuelentertainment #80s OnTour2026 topfuelrecords 2026».




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