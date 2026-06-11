Гитарист SHINEDOWN: «Использовать ИИ в музыке — фу такими быть!»
ZACH MYERS в недавнем интервью раскритиковал тех, кто использует искусственный интеллект для создания музыки:
«Это ужасно. Вот в чем дело: все эти ребята из Нэшвилла, которые пишут песни с помощью... Я даже не знаю, как называется это приложение... Это просто ужасно. Ужасно. Это слышно сразу. Настолько плохо.
Может, лучше просто пожить немного, пройти через какое-нибудь дерьмо, а потом написать об этом песню?»
При этом Zach подчеркнул, что не имеет ничего против совместного творчества с другими авторами:
«Писать песни вместе с другими людьми — это нормально. Но с искусственным интеллектом я писать не собираюсь».
Он признался, что сам постоянно пользуется ChatGPT, но совсем для других целей:
«Послушайте, я задаю ChatGPT миллион вопросов в день. Но это не вопросы вроде: „Как написать песню?“ или „Напиши песню вместе со мной“».
Музыкант считает, что многие технологии изначально создавались с благими намерениями, но со временем их применение менялось:
«Я понимаю, как это происходит. Любая технология начинается с хорошей идеи. Интернет тоже начинался с хорошей идеи. А теперь это в основном место, где мы поливаем друг друга грязью, причем чаще всего сидя на Wi-Fi в подвале родительского дома.
И вот теперь нам говорят: „Отлично, компьютер будет еще и песни за вас писать“».
По мнению Myers'a, искусственный интеллект может помочь создать иллюзию творчества, но не способен заменить настоящий опыт и искренность:
«Я всегда говорил: можно обмануть некоторых людей какое-то время, но нельзя обманывать всех людей на постоянной основе. И когда начинаешь играть в такие игры, вступаешь на опасную территорию.
Если ты можешь спокойно спать по ночам, имея хит №1, который написал вместе со своим iPhone, а компьютер еще и подсказал тебе, как его спеть, — что ж, это твоя ноша, не моя».
В завершение он позволил себе редкую для него самоуверенность:
«Это, наверное, самая самонадеянная вещь, которую я когда-либо скажу: у нас 24 песни №1, и мы не использовали для этого компьютер».
И подытожил свою позицию коротко:
«Не используйте ИИ для того, чтобы он делал вашу работу за вас».
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