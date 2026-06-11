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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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*

Shinedown

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|||| 11 июн 2026

Гитарист SHINEDOWN: «Использовать ИИ в музыке — фу такими быть!»



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ZACH MYERS в недавнем интервью раскритиковал тех, кто использует искусственный интеллект для создания музыки:

«Это ужасно. Вот в чем дело: все эти ребята из Нэшвилла, которые пишут песни с помощью... Я даже не знаю, как называется это приложение... Это просто ужасно. Ужасно. Это слышно сразу. Настолько плохо.

Может, лучше просто пожить немного, пройти через какое-нибудь дерьмо, а потом написать об этом песню?»

При этом Zach подчеркнул, что не имеет ничего против совместного творчества с другими авторами:

«Писать песни вместе с другими людьми — это нормально. Но с искусственным интеллектом я писать не собираюсь».

Он признался, что сам постоянно пользуется ChatGPT, но совсем для других целей:

«Послушайте, я задаю ChatGPT миллион вопросов в день. Но это не вопросы вроде: „Как написать песню?“ или „Напиши песню вместе со мной“».

Музыкант считает, что многие технологии изначально создавались с благими намерениями, но со временем их применение менялось:

«Я понимаю, как это происходит. Любая технология начинается с хорошей идеи. Интернет тоже начинался с хорошей идеи. А теперь это в основном место, где мы поливаем друг друга грязью, причем чаще всего сидя на Wi-Fi в подвале родительского дома.

И вот теперь нам говорят: „Отлично, компьютер будет еще и песни за вас писать“».

По мнению Myers'a, искусственный интеллект может помочь создать иллюзию творчества, но не способен заменить настоящий опыт и искренность:

«Я всегда говорил: можно обмануть некоторых людей какое-то время, но нельзя обманывать всех людей на постоянной основе. И когда начинаешь играть в такие игры, вступаешь на опасную территорию.

Если ты можешь спокойно спать по ночам, имея хит №1, который написал вместе со своим iPhone, а компьютер еще и подсказал тебе, как его спеть, — что ж, это твоя ноша, не моя».

В завершение он позволил себе редкую для него самоуверенность:

«Это, наверное, самая самонадеянная вещь, которую я когда-либо скажу: у нас 24 песни №1, и мы не использовали для этого компьютер».

И подытожил свою позицию коротко:

«Не используйте ИИ для того, чтобы он делал вашу работу за вас».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Бля, я бы ИИ в музыке использовал налево и направо. Но из-за того, что музыка денег не приносит, никто не инвестирует в тему ИИ в музыке, максим генерация нейрослопа для кофеен. Я бы с кайфом поручил машине выравнивать ноты по сетке, тюнить, делать микс по рефернсу и т.д., терпеть не могу делать это сам
12 июн 2026
gravitgroove
для мастеринга, чтобы не тратить время на эквалайзеры, компрессию и панораму сцены. В плане создания отдельных партий и кусочков - допускаю, но как полностью готовых композиций нейронка не способна воссоздать содержимое партитуры. Возможно через какое-то время сможет, но сейчас это сплошные галлюны и волюнтаризм.
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