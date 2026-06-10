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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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*

Mike Portnoy

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|||| 10 июн 2026

MIKE PORTNOY доволен первым концертом RUSH



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MIKE PORTNOY прокомментировал первое шоу RUSH с Anika Nilles:

«Сегодня столько чувств и эмоций… Я не был там лично вчера вечером, но, как и многие из нас по всему миру, я всю ночь не отрывался от YouTube… Я смотрел прямую трансляцию RushCon в режиме реального времени на протяжении всего шоу (а также получал подробные текстовые отчеты от моего приятеля Chris Jericho, который был там вчера вечером)

Что я могу сказать такого, чего сегодня еще не написали все в интернете…? Это было волшебно! Сет-лист был абсолютно ИДЕАЛЬНЫМ!! (и подумать только, что у них еще есть в запасе около 3 других вариантов…) Anika просто ПРИГВОЗДИЛА всех в лучшем смысле этого слова. Я был так счастлив за нее… она блестяще справилась со всеми важными моментами Нила [Пирта], при этом все время улыбаясь от души! Она действительно идеальный выбор для этого события! Дань уважения Нилу на протяжении всего шоу была настолько изысканной и эмоциональной. (Да, признаюсь, я плакал несколько раз) Постановка была абсолютно УБОЙНОЙ (огромное спасибо Howard Ungerleider). И самое главное, я так рад за Geddy и Alex, что они смогли сделать это снова! Видя, как этот тур воплотился в жизнь, становится очевидным, что это должно было произойти. Не только как достойное посвящение Нилу, но, что самое важное, чтобы почтить наследие этой группы. Geddy и Alex заслуживают этого. И фанаты тоже заслуживают…

Я все еще пытаюсь понять, на какой концерт я смогу пойти (скорее всего, в Нью-Йорк или Филадельфию), но я буду считать дни, пока не смогу увидеть это лично и впитать в себя каждый момент…

С возвращением, RUSH!»




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10 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Анника молодец, просто машина нахуй.
просмотров: 1052

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