10 июн 2026



TARJA TURUNEN: «Без Marcelo я была бы в полном ...е!»



TARJA TURUNEN в недавнем интервью рассказала о своих рабочих отношениях с мужем, Marcelo Cabuli, с которым она состоит в браке уже почти 25 лет:



«Он рядом со мной с 2000 года — на каждой студийной сессии, повсюду. Он видел, как я работаю, что я делаю. Со временем мы стали партнерами и в творческом процессе. Он начал по-настоящему помогать мне — даже с текстами песен. В том числе и для моего нового альбома "Frisson Noir".



Мы создаем вещи вместе. У него очень хороший слух. Сам он не играет ни на каких инструментах, но всегда рядом и может сказать: „А что, если попробовать вот так?“ или „А что насчет этого варианта?“ Поэтому у меня дома есть еще одна пара ушей, которая постоянно помогает мне в работе.



Конечно, мы муж и жена, и это тоже огромная часть нашей жизни. Нас связывает любовь и общий мир, который мы построили вместе.



Если бы мне пришлось искать кого-то другого, кто мог бы выполнять ту роль, которую выполняет Marcelo, это была бы практически невыполнимая задача. Потому что он рядом со мной абсолютно во всем, что я делаю. И я должна сказать, что многим людям, наверное, трудно понять, как такая модель вообще может работать в браке. Но она работает. И без него я была бы в полном ...е.



Я знаю, что не смогла бы заниматься тем, что люблю, если бы его не было рядом. Люди не раз пытались воспользоваться мной в прошлом. Такие ситуации действительно возникали. Но благодаря тому, что рядом был он, этого удавалось избежать. Это просто невероятно — мы можем работать вместе, и это работает уже столько лет.



Конечно, не всё всегда усыпано розами и лепестками роз. Мы ссоримся, спорим и не соглашаемся друг с другом, как любая другая семейная пара. И это совершенно нормально. Но это тоже часть процесса».







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