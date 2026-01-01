10 июн 2026



Вокалист DEEP PURPLE о том, почему новый альбом получился тяжёлым



IAN GILLAN в недавнем интервью поговорил о предстоящем студийном альбоме «Splat!», который выйдет 3 июля на лейбле earMUSIC. Пластинка, продюсером которой вновь выступил Bob Ezrin (KISS, PINK FLOYD, Lou Reed, Alice Cooper), в пресс-релизе описана как «самый тяжёлый альбом DEEP PURPLE за многие годы». На вопрос, почему, по его мнению, «Splat!» получился таким тяжёлым:



« Я полагаю, Simon освоился, так что всё получается более расслабленно, поскольку всё естественно. Мы находим хороший грув и стремимся его развить, даже если это простой ритм. Если это звучит хорошо, мы откладываем это в сторону и думаем: "Это идея, над которой мы можем поработать, развить эту структуру, не теряя эмоций". Так что его энергия помогает… Он безупречный музыкант. И я думаю, что вы также заметите, что на этом альбоме барабаны и бас звучат громче, чем раньше — чем на любом предыдущем альбоме DEEP PURPLE. Так что в нём много энергии».



Он также рассказал о взаимодействии гитары и клавишных в первых двух синглах из «Splat!» — «Diablo» и «Arrogant Boy»:



«Мы не можем уйти от своей сути. И поэтому это происходит каждый вечер — они обмениваются партиями в своей игре. Эти ребята играют на своих инструментах так же, как мы с вами используем слова в разговоре. Мы не думаем наперёд, а просто отвечаем и продолжаем. И они тоже общаются друг с другом с помощью инструментов весь концерт. На это приятно смотреть. Но дело ещё и в том, что они знают, когда нужно отступить и стать частью ритм-секции. На самом деле моя любимая часть вечера — это когда я не пою. Я отступаю назад, между барабанами и клавишными, и у меня лучшее место в зале. Звуковой баланс там идеальный. Так что я просто наслаждаюсь этим и иногда забываю возвращаться».











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