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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
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Vicious Rumors

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|||| 10 июн 2026

Бывший барабанщик VICIOUS RUMORS: «Я был патриотом еще до того, как нарисовался Трамп»



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LARRY HOWE в недавнем интервью обсудил, как культура отмены отменила самого музыканта:

«Если вернуться к самому началу, то вся эта история была довольно непростой и бурной с первых дней.

VICIOUS RUMORS появились в районе залива Сан-Франциско в 80-х. Мы все были на одной волне. Просто хотели играть тяжелую музыку и писать отличные песни. У нас был потрясающий состав. Многие называют его классическим. А Dave Starr вообще называет его „настоящими“ VICIOUS RUMORS. И действительно, это был невероятный коллектив талантливых музыкантов.

Нам повезло подписаться на Atlantic. Мы не стали такими известными, как некоторые другие группы. Мы не входили в тусовку трэшеров. Никто из нас не продавал душу дьяволу. Хотя Geoff, наверное, продал — и ему, возможно, стоит потребовать возврат денег. Я — нет.

У меня всегда была обычная работа, поэтому группа всегда оставалась для меня чем-то вроде любимого хобби на максималках. Но благодаря ей я увидел мир, познакомился с самыми разными людьми. И я всегда ценил это и любил. Это было очень круто.

За все эти годы я несколько раз уходил из группы и возвращался. После смерти Карла я ушел. Тогда всё было очень тяжело. Некоторое время я еще держался, но потом встретил женщину, влюбился. А позже выяснилось, что у нее был роман одновременно со мной и с Geoff'ом за моей спиной. Я простил их обоих и думал, что смогу сохранить всё сразу. Но и это закончилось плохо.

Брак распался в 2004 году. Из группы я ушел еще в 1998-м, решил попробовать семейную жизнь, честно дал этому шанс. Но она всё равно подала на развод. Она была себе на уме. После этого я вернулся в команду. Потом у нас началась чехарда с вокалистами, но заменить Карла было невозможно. Так что все эти годы история группы была довольно неровной.

Geoff всегда ненавидел, когда я называл группу своим „любимым хобби“. Если бы я зарабатывал этим большие деньги и это было моим единственным источником дохода, возможно, я бы меньше высказывался по разным вопросам. Но я видел, как мир вокруг буквально разваливается».

Говоря о своих политических взглядах, которые вызывали споры среди поклонников во время его пребывания в VICIOUS RUMORS, Larry сказал:

«Я был патриотом задолго до того, как Трамп вообще появился на политической сцене. А все эти люди, зараженные так называемым TDS (Trump Derangement Syndrome), ведут себя просто безумно. Они верят в самые нелепые вещи.

Я видел, что происходило в Калифорнии — нелегальная иммиграция выходила из-под контроля. Я надеялся, что Шварценеггер что-то с этим сделает, но нет. Он тоже оказался глобалистом. И всё стало только хуже.

Меня поражало, как защищали нелегалов, несмотря на преступления. Я не мог в это поверить. Например, Камала Харрис... Она освобождала убийц полицейских из-за политики „городов-убежищ“. Поэтому да, я публикую мемы и посты в поддержку нашего президента и ICE.

Многие немцы сегодня очень „воук“. Они словно застряли в 2016 году. Всё еще верят в истории вроде „Трамп — педофил“, „Россия, Россия, Россия“ и прочее. Они подбирают самые примитивные лозунги и принимают их за правду. Я этого просто не понимаю.

Из-за этого я потерял много друзей. Они полностью поддерживают всё это. Они называют Трампа преступником, но при этом поддерживают, как я считаю, коррумпированную судебную систему. Для меня это абсурд. И поэтому я говорю об этом открыто.

Geoff годами твердил мне: „Larry, заткнись уже. Нам ведь еще футболки либералам продавать надо“.

И я понимаю его точку зрения. Но у меня есть дети. Я живу на этой планете. Мне больно смотреть на то, что, как мне кажется, происходит вокруг, поэтому я высказываюсь.

Из-за этого некоторые люди в Германии писали мне личные сообщения и называли фашистом. Я отвечал: „Хорошо, приведите хотя бы один пример“. Но никто не мог объяснить, что именно они имеют в виду.

Потом немецкий журнал Deaf Forever опубликовал статью обо мне. По сути, это был настоящий разгромный материал. Там упоминались и Frank Gilchriest из RIOT, и WARLORD. Всё это происходило на фоне дискуссий вокруг музыкантов с консервативными взглядами.

После этого в Германии отменили несколько концертов европейского тура. Geoff был в ярости. Он говорил: „Что вообще происходит? Я больше не могу с этим справляться“.

В какой-то момент он сказал мне: „У меня есть предложение. Ты можешь остаться в группе, если компенсируешь пять тысяч долларов убытков из-за отмененных концертов“.

Так что теперь у них стало гораздо больше свободного времени между выступлениями».




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10 июн 2026
m
mohnatiy
Какой молодец! Возьми с полки пирожок
10 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
"Larry, заткнись уже. Нам ведь еще футболки либералам продавать надо"
бляхахахахаахах
10 июн 2026
Rutger
Бывший барабанщик VICIOUS RUMORS: «Я придумал трэш еще до того, как нарисовался Мастейн»
11 июн 2026
Exceptional
Лучшие записи с Карлом Альбертом. Vicious Rumors умерли вместе с ним, к сожалению.
просмотров: 796

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