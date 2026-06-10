10 июн 2026



Книга о создании альбома SLIPKNOT Iowa выйдет летом



Издательский дом Little, Brown Book Group, входящий в состав Hachette UK, назначил дату выхода книги «Somewhere Between Screaming And Crying: Slipknot, Nu Metal And 9/11» автора Дэна Франклина на 6 августа 2026 года.



Что, если бы один альбом смог запечатлеть тот момент, когда мир изменился?



Это захватывающая история создания альбома SLIPKNOT «Iowa» — спустя 25 лет после его выпуска — и того, как он стал звуком поколения, стоящего на грани.



«Somewhere Between Screaming And Crying» — первая книга, полностью раскрывающая историю становления SLIPKNOT и создания их знакового альбома 2001 года «Iowa» — записи, которая произвела революцию в тяжелом металле и определила не только группу, но и эмоциональную атмосферу начала XXI века.



Книга, выпущенная к 25-летию альбома, представляет собой захватывающее глубокое погружение в историю того, как девять маньяков в масках из Де-Мойна, штат Айова, стали одним из самых противоречивых и культурно значимых коллективов своего времени.



Опираясь на оригинальные интервью, репортажи из первых рук и обширные исследования, Франклин рассказывает внутреннюю историю группы, находящейся на грани — запечатлевая хаос в студии, экстремальность их концертов и тяжелый личный урон, нанесенный славой, зависимостью и творческим давлением.



Важно, что книга также выходит за рамки группы, помещая SLIPKNOT в более широкий культурный контекст — прослеживая подъем ню-метала на фоне краха оптимизма конца 90-х, от Вудстока '99 до последствий 11 сентября, и исследует, как их музыка стала проводником гнева, отчуждения и кризиса идентичности целого поколения. Сегодня, когда ню-метал популярен как никогда, этот цикл повторяется.



В сущности, «Somewhere Between Screaming And Crying» задает более широкий и тревожный вопрос: что происходит, когда искусство не просто отражает хаос, а, кажется, порождает его?



Альбом «Iowa» стал мировым хитом, подарив такие хиты, как «Disasterpiece», «The Heretic Anthem», «People = Shit» и «Left Behind».







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