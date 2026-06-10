10 июн 2026



ALISSA WHITE-GLUZ: «Важно доверять инстинктам»



ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью для Moshpit Passion спросили, что она узнала о себе, о металл-сцене и о том, как справляться с ожиданиями окружающих за годы своей карьеры, особенно во время работы в ARCH ENEMY, на что она ответила:



«Я поняла, что я очень стойкий человек. И ещё я поняла, насколько важно доверять своей интуиции, когда речь идёт о людях и различных жизненных ситуациях. Потому что если подавлять это внутреннее чувство, потом можно сильно пожалеть.



Мне кажется, у каждого из нас есть некая врождённая способность понимать, безопасна та или иная ситуация или нет. Но иногда мы игнорируем эти сигналы, потому что думаем: "Я должна это сделать. Я обязана поступить так. Нужно быть профессионалом". Но я считаю, что к своей интуиции стоит прислушиваться.



Ещё я думаю, что у большинства музыкантов, и у меня в том числе, в голове сидит идея: если что-то необходимо сделать ради музыки, значит, это нужно делать любой ценой. Неважно, придётся ли тебе недоедать, отказаться от семьи или не закончить образование — ты должен это сделать. Нужно запрыгнуть в этот вагон и ехать дальше.



Я жила именно так очень долгое время. И в какой-то степени продолжаю жить так до сих пор. Но сейчас я искренне считаю, что очень важно сохранять баланс и осознавать, что в жизни существуют и другие важные элементы.



Семья важна. Здоровье важно. Твоя собственная жизнь важна. Ты человек, а не просто продукт, который бесконечно производит музыку на конвейере. Ты живой человек.



Время, проведённое с семьёй, невозможно вернуть позже. Туров будет ещё много, но время с близкими уже не вернуть.



Я пропустила похороны всех своих бабушек и дедушек. Пропустила свадьбы друзей. Пропустила рождение своих племянников и племянниц. Я пропустила всё это, потому что постоянно была в разъездах. И вернуть эти моменты уже невозможно.



Поэтому я уверена, что очень важно помнить: да, музыка — это наша жизнь, она невероятно важна для нас. Но при этом необходимо уважать и ценить себя как человека».







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