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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Blue Medusa

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|||| 10 июн 2026

ALISSA WHITE-GLUZ: «Важно доверять инстинктам»



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ALISSA WHITE-GLUZ в недавнем интервью для Moshpit Passion спросили, что она узнала о себе, о металл-сцене и о том, как справляться с ожиданиями окружающих за годы своей карьеры, особенно во время работы в ARCH ENEMY, на что она ответила:

«Я поняла, что я очень стойкий человек. И ещё я поняла, насколько важно доверять своей интуиции, когда речь идёт о людях и различных жизненных ситуациях. Потому что если подавлять это внутреннее чувство, потом можно сильно пожалеть.

Мне кажется, у каждого из нас есть некая врождённая способность понимать, безопасна та или иная ситуация или нет. Но иногда мы игнорируем эти сигналы, потому что думаем: "Я должна это сделать. Я обязана поступить так. Нужно быть профессионалом". Но я считаю, что к своей интуиции стоит прислушиваться.

Ещё я думаю, что у большинства музыкантов, и у меня в том числе, в голове сидит идея: если что-то необходимо сделать ради музыки, значит, это нужно делать любой ценой. Неважно, придётся ли тебе недоедать, отказаться от семьи или не закончить образование — ты должен это сделать. Нужно запрыгнуть в этот вагон и ехать дальше.

Я жила именно так очень долгое время. И в какой-то степени продолжаю жить так до сих пор. Но сейчас я искренне считаю, что очень важно сохранять баланс и осознавать, что в жизни существуют и другие важные элементы.

Семья важна. Здоровье важно. Твоя собственная жизнь важна. Ты человек, а не просто продукт, который бесконечно производит музыку на конвейере. Ты живой человек.

Время, проведённое с семьёй, невозможно вернуть позже. Туров будет ещё много, но время с близкими уже не вернуть.

Я пропустила похороны всех своих бабушек и дедушек. Пропустила свадьбы друзей. Пропустила рождение своих племянников и племянниц. Я пропустила всё это, потому что постоянно была в разъездах. И вернуть эти моменты уже невозможно.

Поэтому я уверена, что очень важно помнить: да, музыка — это наша жизнь, она невероятно важна для нас. Но при этом необходимо уважать и ценить себя как человека».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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10 июн 2026
EvgenBriden
Глядя на неё один инстинкт просыпается, да... )
10 июн 2026
i
industrialist
EvgenBriden, тарелку с брокколи ей на башку одеть?
10 июн 2026
d
deathstar777
Вот и сила бы. Была ебейшая группа - теперь галимая коммерция.
10 июн 2026
v
vobk
deathstar777, до 2001 включительно да, потом по наклонной
просмотров: 1252

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