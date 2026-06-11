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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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*

Left to Die

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



11 июн 2026 : 		 Новая песня LEFT TO DIE

29 май 2026 : 		 Гитарист LEFT TO DIE: «В старых песнях DEATH и MANTAS столько от VENOM И SLAYER»

21 май 2026 : 		 Новая песня LEFT TO DIE

12 янв 2026 : 		 Запишут ли LEFT TO DIE что-то новое?

26 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления LEFT TO DIE

6 дек 2023 : 		 Гитарист LEFT TO DIE: «Для меня честь вновь играть песни DEATH»

27 ноя 2023 : 		 Видео с выступления LEFT TO DIE

21 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления LEFT TO DIE

24 апр 2023 : 		 LEFT TO DIE думают о новой музыке

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления LEFT TO DIE

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления LEFT TO DIE

9 июл 2022 : 		 LEFT TO DIE открыли тур

25 янв 2022 : 		 Музыканты DEATH собрали LEFT TO DIE
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|||| 11 июн 2026

Новая песня LEFT TO DIE



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"Witch Of Hell", новая песня группы LEFT TO DIE, в состав которой входят классические участники DEATH Terry Butler (также MASSACRE и сейчас OBITUARY) и Frederick "Rick Rozz" DeLillo (ex-MASSACRE), основатель GRUESOME Matt Harvey (EXHUMED) и Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initium Mortis", выход которого запланирован на 17 июля на Relapse Records:

01. Legion Of Doom
02. Archangel
03. Power Of Darkness
04. Zombie
05. Witch Of Hell
06. Rise Of Satan
07. Summoned To Die
08. Mantas
09. Slaughterhouse
10. Death By Metal




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 июн 2026
RomV
А у Деф был какой-то классический состав? Шульдинер же вроде похлеще Блэкмора народ менял
просмотров: 874

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