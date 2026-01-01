10 июн 2026



ROGER TAYLOR представил новый сингл



ROGER TAYLOR сообщил о том, что 16 сентября на Columbia Records состоится релиз нового сольного альбома "Violence Insane In A Beautiful World", первый сингл из которого, "Come On Summer (It's Party Time)", в записи которого принимал участие The Ndlovu Youth Choir, Limpopo, South Africa, доступен для прослушивания ниже. В честь выхода нового альбома он отправится в тур по Великобритании, а поклонники, оформившие предзаказ пластинки, получат эксклюзивный ранний доступ к покупке билетов.



Хоть "Violence Insane In A Beautiful World" и не является концептуальным альбомом, его объединяет общая идея. Roger Taylor объясняет все так:



«Тема там есть, и она фактически отражена в самом названии. Мы живем в прекрасном мире — только не надо его портить. Сейчас вокруг столько безумия. Кажется, что уровень насилия в мире настолько же высок, как и в любой другой момент истории, по крайней мере за время моей жизни. Это ужасно — столько бессмысленной жестокости. И мы действительно губим этот мир: пластик в океанах, бесконечные войны, ненависть, рожденная религиозными различиями. Всё это очень печально».



Однако настроение альбома остается скорее оптимистичным:



«Это прекрасный мир. И, как мне кажется, доброта очень важна, хотя о ней сегодня слишком часто забывают. В этом и заключается основная идея альбома».



Taylor самостоятельно написал, спродюсировал, исполнил и записал весь материал для "Violence Insane In A Beautiful World". Единственным исключением стала кавер-версия песни Jealous Guy, которую он называет «одной из величайших баллад, когда-либо написанных». В работе над альбомом ему помогали давний соратник Joshua J. Macrae, участники его концертной группы, а также южноафриканский хор Ndlovu Youth Choir из провинции Лимпопо, появившийся на трех композициях.



О сотрудничестве с коллективом Roger рассказал:



«Я был очень рад, когда узнал об этом удивительном южноафриканском хоре, который поет на языке зулу. Они просто великолепны. Я увидел их потрясающую версию "Bohemian Rhapsody" и не мог поверить своим глазам. Тогда нам пришла в голову идея пригласить их поучаствовать в нескольких песнях. И, по-моему, они полностью преобразили эти композиции, добавив им совершенно новое измерение. Я в полном восторге от их работы».



Во время завершения оформления альбома произошла любопытная случайность. Практически одновременно с подготовкой обложки миссия Artemis II сфотографировала Землю с большого расстояния. По словам поклонников QUEEN, работающих в NASA, многие сотрудники агентства заметили удивительное сходство между снимками и концепцией обложки.



Объясняя ее смысл, Roger сказал: «Обложка напрямую связана с заглавной песней "A Beautiful World". Это старая идея, рассказанная от лица инопланетянина на космическом корабле, который вращается вокруг Земли и восхищается ее красотой.



Но при более внимательном рассмотрении он замечает болезни, насилие и все ужасы, которые происходят на планете. Одновременно он видит и всё прекрасное, что здесь существует. Самое странное, что эта концепция была придумана еще до того, как появились фотографии с Artemis II».



С улыбкой он добавил:



«NASA одобряет! Очень приятные люди. Мы с ними встречались. Brian знает их особенно хорошо. Когда мы были в туре в Хьюстоне, нам устроили экскурсию по всему комплексу NASA. Это невероятное ощущение — сидеть в центре управления полетами и наблюдать, как люди в реальном времени связываются с космической станцией и управляют ее работой».



Как и многие предыдущие сольные работы, новый альбом содержит политические высказывания. Отвечая на вопрос, смотрит ли он с оптимизмом на нынешнее состояние мира, музыкант признался:



«Если честно — нет. Особенно с учетом того, что на горизонте маячит Найджел Фараж.



Моя жена говорит, что уедет из страны, если он придет к власти, и я ее понимаю. Это чем-то напоминает ситуацию с Трампом. Мне всегда было трудно поверить, насколько он был популярен. Не уверен, что сейчас он так же популярен — возможно, люди начинают приходить в себя. Но меня поражает популярность Фаража. По-моему, он по своей сути крайне неприятный человек, популист и демагог, который апеллирует к самым низменным человеческим инстинктам».



Музыкально альбом выдержан в характерном для Roger'a эклектичном стиле.



«Мне нравится эклектика. Лучший пример — THE BEATLES. Начиная с "Revolver", никогда не знаешь, какой будет следующая песня. Она всегда совершенно отличалась от предыдущей.



Мы всегда старались делать то же самое в QUEEN — создавать самые разные композиции и бесстрашно идти туда, куда ни один здравомыслящий человек не рискнул бы пойти. Думаю, людям действительно понравятся самые сюрреалистичные моменты этой пластинки».



Тур "Violence Insane In A Beautiful World" стартует 21 сентября в Newcastle. В концертный состав войдут клавишник Spike Edney, барабанщик Tyler Warren, мультиинструменталистка Tina Keys, басист Neil Fairclough и гитарист Christian Mendoza.



После Ньюкасла музыкант выступит в Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере, Суонси и завершит тур концертом в легендарном лондонском Roundhouse, где ранее выступал в качестве гостя FOO FIGHTERS в 2011 году.







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