11 июн 2026



STEPHEN PEARCY: «Не смешиваю политику и музыку»



В рамках недавнего интервью у STEPHEN PEARCY спросили, что он думает о таких артистах, как Bret Michaels, недавно отказавшийся от участия в неудачной серии концертов «Freedom 250» на Национальной лужайке в Вашингтоне, округ Колумбия. 28 мая он заявил, что больше не является участником этого мероприятия, указав, что то, что изначально позиционировалось как патриотический музыкальный фестиваль, стало вызывать всё больше разногласий и вызывало опасения по поводу безопасности.



«Ну, мое мнение таково: я не смешиваю политику или религию с музыкой. Никогда не смешивал, с самого первого дня, и не думаю, что кто-то другой должен это делать. У каждого есть право на свое мнение, но как только ты начинаешь принимать чью-то сторону, ты начинаешь наживать врагов. И так оно и есть. Так что, если ты берешь на себя обязательства, тебе лучше в это верить, иначе тебе придется отвечать за последствия, а именно за смешивание политики и религии с музыкой. И я считаю, что Фрэнк Заппа, наш музыкальный крестный отец, сказал все это довольно доходчиво, не так ли? Не делай этого. [Смеется] А я его твердый приверженец. Мы никогда не верили в это, в то, чтобы принимать чью-то сторону. Все за одного».







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