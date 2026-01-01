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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Rush

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8 июн 2026 : 		 RUSH открыли тур

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26 апр 2026 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»

9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

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30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

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3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

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21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

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29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне
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|||| 10 июн 2026

RUSH целиком сыграли 2112



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RUSH впервые за почти тридцать лет в рамках второго концерта тура "Fifty Something", состоявшегося девятого июня в Kia Forum в Лос-Анджелесе, целиком сыграли композицию 2112:

Where's Rush (sketch)
01. Xanadu
02. The Spirit Of Radio
03. The Analog Kid (first time since 2013)
04. Freewill
05. Subdivisions
Neil Peart Tribute Collage 1
06. Bravado (dedicated to Neil Peart)
07. Leave That Thing Alone (first time since 2011)
Tree Sandwiches (sketch)
08. The Trees (first time since 2008)
09. Headlong Flight (first time since 2015)
10. Limelight

Set 2:

Countdown
11. 2112 Part I: Overture
12. 2112 Part II: The Temples Of Syrinx
13. 2112 Part III: Discovery (first time since 1997)
14. 2112 Part IV: Presentation (first time since 2015)
15. 2112 Part V: Oracle: The Dream (first time since 1997)
16. 2112 Part VI: Soliloquy (first time since 1997)
17. 2112 Part VII: Grand Finale
18. Animate (first time since 2015)
19. Closer To The Heart (first time since 2015)
20. A Passage To Bangkok (first time since 2008)
Neil Peart Tribute Collage 2
21. Time Stand Still (with Aimee Mann)
22. YYZ
23. Anthem (first time since 2015)
24. Red Barchetta
25. Witch Hunt (first time since 2011)
South Park Intro
26. Tom Sawyer

Encore:

27. Finding My Way (tour debut)
28. Working Man




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