10 июн 2026



RUSH целиком сыграли 2112



RUSH впервые за почти тридцать лет в рамках второго концерта тура "Fifty Something", состоявшегося девятого июня в Kia Forum в Лос-Анджелесе, целиком сыграли композицию 2112:



Where's Rush (sketch)

01. Xanadu

02. The Spirit Of Radio

03. The Analog Kid (first time since 2013)

04. Freewill

05. Subdivisions

Neil Peart Tribute Collage 1

06. Bravado (dedicated to Neil Peart)

07. Leave That Thing Alone (first time since 2011)

Tree Sandwiches (sketch)

08. The Trees (first time since 2008)

09. Headlong Flight (first time since 2015)

10. Limelight



Set 2:



Countdown

11. 2112 Part I: Overture

12. 2112 Part II: The Temples Of Syrinx

13. 2112 Part III: Discovery (first time since 1997)

14. 2112 Part IV: Presentation (first time since 2015)

15. 2112 Part V: Oracle: The Dream (first time since 1997)

16. 2112 Part VI: Soliloquy (first time since 1997)

17. 2112 Part VII: Grand Finale

18. Animate (first time since 2015)

19. Closer To The Heart (first time since 2015)

20. A Passage To Bangkok (first time since 2008)

Neil Peart Tribute Collage 2

21. Time Stand Still (with Aimee Mann)

22. YYZ

23. Anthem (first time since 2015)

24. Red Barchetta

25. Witch Hunt (first time since 2011)

South Park Intro

26. Tom Sawyer



Encore:



27. Finding My Way (tour debut)

28. Working Man







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