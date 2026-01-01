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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Soundgarden

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|||| 11 июн 2026

Гитарист SOUNDGARDEN: «Финальный альбом дается трудно»



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Kim Thayil в недавнем интервью поделился сложностями, возникающими в работе над финальном альбомом SOUNDGARDEN:

«Что касается самого процесса, то наша цель — золото. Это сложно, потому что подход к записи у нас нестандартный. Очевидно, что нам не хватает одного из творческих участников. К счастью, у нас есть его работы, и мы понимаем эту сторону его видения. И нам нужно понять, в чем заключается наше собственное видение с творческой точки зрения, ведь многие из этих песен были написаны вместе с нами или нами самими — Крисом, Matt, Ben или мной. Поэтому нам приходится исследовать это в отсутствии одного человека. Но и весь процесс не так очевидно линеен. Здесь нет начальной точки, запланированного графика и конечной точки. Есть своего рода серия боковых шагов и возвращений назад. Это как: «О, нам нужно вернуться и это доделать», потому что трек, который у нас есть, — это всего лишь демо-версия, и мне нужно переделать эту гитарную партию. Так что это необычно и очень отличается от привычного. И, опять же, распределение времени и денег тоже другое. Это не так, что: «Вот, мы начнем в марте и закончим к маю, и, надеюсь, к маю мы будем записывать бэк-вокал и гитарные соло. А потом отправим на сведение». Мы вписываем все в графики отдельных людей: продюсеров, инженеров, Matt'a, Ben'а и меня самого.

Это эмоционально сложно и требует усилий, потому что мы, как правило, писали песни, которые нам нравились, песни, которые нам доставляли удовольствие, песни, которые нас трогали. Так что, если песня не вызывала у нас никаких эмоций, мы, вероятно, не стали бы ее дорабатывать. Поэтому она трогает нас эмоционально, интеллектуально, психологически. И ты постоянно заново исследуешь это в данном контексте. Это необычно и можно назвать неким приключением. Так что тот факт, что нам это нравится, что мы получаем от этого удовольствие, что нам нравится цель, что нам нравится то, чего мы хотим достигнуть и каким был бы этот проект, — все это делает его приятным и превращает в дело любви. Процесс другой и порой сложный. Но цель и конечный результат проекта — лучшее, что у нас может быть».




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