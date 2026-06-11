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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Lake Malice

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|||| 11 июн 2026

Новое видео LAKE MALICE



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Ghost In A Hell' Of, новое видео LAKE MALICE, доступно для просмотра ниже.






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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11 июн 2026
Corpsegrinder04
Вместо английской речи вставь иероглифы и будет типичная современная японская поебень типа Бебиметал. Такое же сраньё.
11 июн 2026
gravitgroove
да обычная нюха нового пошиба (считай, 2.0). Даже интересно, стал бы я это слушать в 1997-1999 году, когда был пик на первое поколение. Все же, скорее всего, не стал бы.
просмотров: 455

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