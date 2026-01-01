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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Shadowborne

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|||| 11 июн 2026

Новое видео SHADOWBORNE



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Wolf And The Queen, новое видео SHADOWBORNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Heaven's Falling” , релиз которого намечен на 19 июня на Scarlet Records:

01. Winter Is Coming (Heims Advenit)
02. High And Low
03. Wolf And The Queen
04. Custodians
05. Hold The Door
06. Heaven’s Falling (Dragons’ Hymn)
07. Stranger To Myself
08. The Wall
09. Raven
10. End Of The World






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