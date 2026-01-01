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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Metallica

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|||| 11 июн 2026

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 24 мая на Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
The Shortest Straw
Until It Sleeps
Lux Æterna
Leper Messiah
Kirk and Rob Doodle (Accept's "Fast as a Shark")
Fade to Black
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
Blackened
Moth Into Flame
One
Enter Sandman






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