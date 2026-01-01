"Dark Matter Dynamics", новое видео ALLEGAEON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Ossuary Lens, выход которого состоялся четвертого апреля на Metal Blade Records в следующих вариантах:
– Ossuary Marbled (US)
– Wine And Lust (US)
– 180g Black (EU)
– Red Obsidian Marbled (EU)
– Ossuary Crystal (EU – Ltd. 200)
Трек-лист:
“Refraction”
“Chaos Theory”
“Driftwood”
“Dies Irae”
“The Swarm”
“Carried By Delusion”
“Dark Matter Dynamics” (feat. Adrian Bellue)
“Imperial”
“Wake Circling Above”
“Scythe”
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