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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Audrey Horne

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13 июн 2026 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

16 май 2022 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

20 апр 2022 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

23 мар 2022 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

18 фев 2022 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

20 дек 2019 : 		 Концертное видео AUDREY HORNE

15 янв 2018 : 		 Новая песня AUDREY HORNE

14 дек 2017 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

28 авг 2015 : 		 Новая песня AUDREY HORNE

9 дек 2014 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

18 сен 2014 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

22 июл 2014 : 		 Новый альбом AUDREY HORNE выйдет в сентябре

25 янв 2013 : 		 Новое видео AUDREY HORNE

10 янв 2013 : 		 Превью нового альбома AUDREY HORNE

8 дек 2012 : 		 Дата выхода нового альбома AUDREY HORNE

10 ноя 2012 : 		 AUDREY HORNE на NAPALM RECORDS
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Новое видео AUDREY HORNE



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"Insanity", новое видео группы AUDREY HORNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Achilles", выходящего четвертого сентября на Napalm Records:

01. Achilles
02. In The Eye Of The Hurricane
03. Vampires
04. God Damn Beautiful
05. Pretty Little Lies
06. Prodrome
07. Insanity
08. Hell Is Eternity
09. Six Feet In The Ground
10. Running Through The Night
11. New Star Falling




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