11 июн 2026



DARK TRANQUILLITY работают над новым материалом



Вокалист DARK TRANQUILLITY Mikael Stanne в интервью журналу Rock Hard рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«На самом деле сейчас всё находится в активной стадии работы. Именно этим мы и занимаемся. Завтра я возвращаюсь домой, а затем мы практически сразу отправимся в студию и продолжим писать материал. Мы уже занимаемся этим пару месяцев.



План такой: закончить альбом примерно к концу года и выпустить его после следующего лета. Так обычно всё и происходит. Это занимает целую вечность, но процесс идет очень хорошо, и я действительно воодушевлен.



Конечно, давление есть, но оно есть всегда. Ты постоянно думаешь: "Как превзойти предыдущий альбом?" Именно поэтому мы не спешим — чтобы ничего не оставлять на волю случая и добиться того, чтобы всё было именно таким, каким мы хотим это видеть.



Да, это очень трудоемкий процесс, но мне он по-настоящему нравится. В основном над материалом работаем я, Johan Reinholdz и Martin Brändström, хотя остальные участники тоже вовлечены на ранних этапах.



Думаю, получится очень крутая работа. Сейчас мы лучше понимаем самих себя как группу, и, надеюсь, это отразится на песнях и на общем звучании альбома. Это невероятно захватывающе. Я уже не могу дождаться».







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