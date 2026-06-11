DARK TRANQUILLITY работают над новым материалом

Вокалист DARK TRANQUILLITY Mikael Stanne в интервью журналу Rock Hard рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:
«На самом деле сейчас всё находится в активной стадии работы. Именно этим мы и занимаемся. Завтра я возвращаюсь домой, а затем мы практически сразу отправимся в студию и продолжим писать материал. Мы уже занимаемся этим пару месяцев.
План такой: закончить альбом примерно к концу года и выпустить его после следующего лета. Так обычно всё и происходит. Это занимает целую вечность, но процесс идет очень хорошо, и я действительно воодушевлен.
Конечно, давление есть, но оно есть всегда. Ты постоянно думаешь: "Как превзойти предыдущий альбом?" Именно поэтому мы не спешим — чтобы ничего не оставлять на волю случая и добиться того, чтобы всё было именно таким, каким мы хотим это видеть.
Да, это очень трудоемкий процесс, но мне он по-настоящему нравится. В основном над материалом работаем я, Johan Reinholdz и Martin Brändström, хотя остальные участники тоже вовлечены на ранних этапах.
Думаю, получится очень крутая работа. Сейчас мы лучше понимаем самих себя как группу, и, надеюсь, это отразится на песнях и на общем звучании альбома. Это невероятно захватывающе. Я уже не могу дождаться».
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Учитывая тот факт, что всю музыку на альбоме Хенрикссон с Йиварпом написали и лишь чуток песен в соавторстве с Клавишником Брэндстрёмом,то ждать этого не приходится.
Первых двух в группе уже нет. И соответственно из ветеранов - авторов музыки остался один Клавишник, который в одиночку не тянет, что собственно последний заунывный альбом и подтвердил, потому что его сочинили как раз Клавишник с новым гитаристом.
А так как Станне вообще в группе музыку не сочиняет, это уже совсем другой коллектив.
Текстов то нахуярить не проблема. Главное - музыкальная составляющая.
Так что будут так... под копирку косить на общий стиль и багаж группы без каких либо хитов и откровений.
Один из моих любимых альбомов,не только у группы,а вообще!!!