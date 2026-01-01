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Новый альбом HATEBREED выйдет в этом году



HATEBREED сообщили о заключении контракта с лейблом BLKIIBLK, на котором в этом году ожидается выход нового альбома, продюсером которого выступает Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ACCEPT, SHADOWS FALL).



Jamey Jasta: «BLKIIBLK собрали команду мечты для работы над новым альбомом HATEBREED, и мы были невероятно счастливы — новый лейбл, новые горизонты, потрясающие новые песни. Мы безмерно благодарны и не можем дождаться, когда представим эти треки миру!»



Matt Byrne: «026-й — это год HATEBREED. Этот джаггернаут, каким мы его знаем, быстро набирает обороты и не берет пленных. Как будто 2025-го года было недостаточно для того, чтобы стать по-настоящему насыщенным и успешным, этим летом группа посетит множество европейских фестивалей и проведет много туров в качестве хэдлайнеров, отыграв также два отдельных "Summer Slaughter" по США, а осенью выйдет новый альбом на потрясающем новом лейбле BLKIIBLK!!! Нам не терпится увидеть всех на гастролях!»



Jasta продолжает: «Одним из моих любимых моментов при создании этого альбома было то, что я снова поработал с нашим братом по оружию Zeuss. Его связь с Matt, Wayne, Frank, Carl и мной выходит далеко за рамки продюсерского кресла. Я знаю его со времен PUSHBUTTON WARFARE и JASTA . В течение многих лет он был кем-то вроде шестого участника этой группы. Когда вы стремитесь к чему-то вневременному, запоминающемуся и значимому, наличие такого уровня доверия и понимания имеет решающее значение. Мы давали пять, кричали, тусили и праздновали каждый раз, когда нам удавалось улучшить песню или найти что-то сногсшибательное. От "I Will Be Heared" до "Destroy Everything", "Looking The Ball" и теперь "Decisions Become Destinies"! У нас есть еще один, Zeussky!»







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