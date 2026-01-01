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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео HANSEN 18
*HENRY ROLLINS: «Cитуация вокруг Ирана — это катастрофа, о ко... 16
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Hatebreed

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22 июн 2026 : 		 Новый альбом HATEBREED выйдет в этом году

19 май 2026 : 		 Лидер HATEBREED о новом альбоме

9 фев 2026 : 		 Новый альбом HATEBREED почти готов

30 окт 2025 : 		 Почему HATEBREED существуют так долго? Отвечает барабанщик

19 окт 2025 : 		 Гитарист HATEBREED об операции по удалению опухоли

15 окт 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED: «Ждите материал больше в духе SLAYER»

9 окт 2025 : 		 Новый альбом HATEBREED готов на 85%

2 окт 2025 : 		 HATEBREED ответили на иск CHRIS BEATTIE

12 авг 2025 : 		 Гитаристу HATEBREED уже лучше

1 авг 2025 : 		 CHRIS BEATTIE подал иск против HATEBREED

21 июл 2025 : 		 Новая песня HATEBREED

14 июл 2025 : 		 Операцию гитаристу HATEBREED проведут в августе

9 июл 2025 : 		 Барабанщик HATEBREED об уходе басиста: «Нечего особо обсуждать»

1 июл 2025 : 		 Гитарист HATEBREED надеется на операцию

19 июн 2025 : 		 У гитариста HATEBREED нашли опухоль

21 май 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED о своем уходе

7 май 2025 : 		 HATEBREED обещают сингл

1 мар 2025 : 		 Бывший басист HATEBREED: «Не я ушел, меня ушли»

26 фев 2025 : 		 HATEBREED поменяли басиста

8 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления HATEBREED

14 авг 2024 : 		 HATEBREED без лейбла

10 авг 2022 : 		 HATEBREED исполняют EXODUS

19 апр 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления HATEBREED

13 янв 2022 : 		 Концертное видео HATEBREED

27 июл 2021 : 		 HATEBREED представят новое пиво

17 июл 2021 : 		 HATEBREED заменят IN FLAMES
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Новый альбом HATEBREED выйдет в этом году



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HATEBREED сообщили о заключении контракта с лейблом BLKIIBLK, на котором в этом году ожидается выход нового альбома, продюсером которого выступает Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, ACCEPT, SHADOWS FALL).

Jamey Jasta: «BLKIIBLK собрали команду мечты для работы над новым альбомом HATEBREED, и мы были невероятно счастливы — новый лейбл, новые горизонты, потрясающие новые песни. Мы безмерно благодарны и не можем дождаться, когда представим эти треки миру!»

Matt Byrne: «026-й — это год HATEBREED. Этот джаггернаут, каким мы его знаем, быстро набирает обороты и не берет пленных. Как будто 2025-го года было недостаточно для того, чтобы стать по-настоящему насыщенным и успешным, этим летом группа посетит множество европейских фестивалей и проведет много туров в качестве хэдлайнеров, отыграв также два отдельных "Summer Slaughter" по США, а осенью выйдет новый альбом на потрясающем новом лейбле BLKIIBLK!!! Нам не терпится увидеть всех на гастролях!»

Jasta продолжает: «Одним из моих любимых моментов при создании этого альбома было то, что я снова поработал с нашим братом по оружию Zeuss. Его связь с Matt, Wayne, Frank, Carl и мной выходит далеко за рамки продюсерского кресла. Я знаю его со времен PUSHBUTTON WARFARE и JASTA . В течение многих лет он был кем-то вроде шестого участника этой группы. Когда вы стремитесь к чему-то вневременному, запоминающемуся и значимому, наличие такого уровня доверия и понимания имеет решающее значение. Мы давали пять, кричали, тусили и праздновали каждый раз, когда нам удавалось улучшить песню или найти что-то сногсшибательное. От "I Will Be Heared" до "Destroy Everything", "Looking The Ball" и теперь "Decisions Become Destinies"! У нас есть еще один, Zeussky!»




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