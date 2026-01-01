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Новая песня HAKEN



"Bleeding Sky", новая песня группы HAKEN, доступна для прослушивания ниже. За звучание отвечал George Lever (LOATHE, SLEEP TOKEN), а партию баса записал Adam "Nolly" Getgood (PERIPHERY) .











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