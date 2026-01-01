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Видео с выступления MEGADETH



Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось второго июня на Heinz Von Heiden Arena, Hannover, Germany на разогреве у IRON MAIDEN, доступно для просмотра ниже:



01. Tipping Point

02. Hangar 18

03. Take No Prisoners (tour debut)

04. Let There Be Shred

05. Ride The Lightning (METALLICA song)

06. Tornado Of Souls

07. Peace Sells

08. Symphony Of Destruction

09. Holy Wars... The Punishment Due







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