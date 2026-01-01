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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 28
*Новое видео MEMOIRA 19
*Новое видео MASTODON 18
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Megadeth

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15 июн 2026 : 		 Видео с выступления MEGADETH

12 июн 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом»

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

17 май 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave изобрёл трэш-металл»

12 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»

8 май 2026 : 		 Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»

7 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы с James'ом были отличной командой!»

4 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA

29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте
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Видео с выступления MEGADETH



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Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось второго июня на Heinz Von Heiden Arena, Hannover, Germany на разогреве у IRON MAIDEN, доступно для просмотра ниже:

01. Tipping Point
02. Hangar 18
03. Take No Prisoners (tour debut)
04. Let There Be Shred
05. Ride The Lightning (METALLICA song)
06. Tornado Of Souls
07. Peace Sells
08. Symphony Of Destruction
09. Holy Wars... The Punishment Due




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