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To The Grave

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Новое видео TO THE GRAVE



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"Eyestalk Ablations", новое видео группы TO THE GRAVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня выпущена специально по случаю заключения контракта с BLKIIBLK, подразделения Frontiers Label Group.

Mike Gitter, глава A&R Frontiers Label Group и BLKIIBLK: «От отношения к делу до конечного результата — это невероятно трудолюбивая и абсолютно бескомпромиссная группа. TO THE GRAVE не только музыкально атакуют слушателя, но и несут важный посыл, выступая в защиту прав людей и животных в мире, который становится всё более равнодушным. Это призыв к прямому действию, сокрушительный саунд и важное пополнение в составе артистов BLKIIBLK».

Вокалист TO THE GRAVE Dane Evans прокомментировал подписание контракта:

«Подписание с BLKIIBLK — это ещё одна чистая и захватывающая шестерёнка в нашей мясорубке, и мы невероятно рады работать с их командой. Трудно передать словами, насколько круто оказаться в одной обойме с этими легендами, а также с группами и музыкантами, на которых мы равнялись большую часть своей жизни. В эту штуку уже заряжено немало крупных патронов, и нам не терпится увидеть, какой урон они способны нанести».

Говоря о новом сингле «Eyestalk Ablations» и сопровождающем его видеоклипе, Dane рассказал:

«"Eyestalk Ablations" — это выстрел из дробовика прямо в лицо: клаустрофобная атмосфера, тяжесть от начала до конца и ни секунды, потраченной на передышку. Такое ощущение, будто старую версию TTG вытащили на задний двор и пристрелили, а потом кто-то собрал останки в пакет и слепил из них монстра, добавив недостающие части от LAMB OF GOD и CEREBRAL BORE.

Съёмки этого клипа, возможно, стали самым весёлым опытом в нашей истории. И впервые не я оказался тем парнем, которого облили искусственной кровью — на этот раз такая честь выпала всем остальным. Было чертовски весело. Огромное спасибо Colin Jeffs за то, что не стал смягчать действительно крутую концепцию, а также полиции Квинсленда за то, что так и не смогла найти место съёмок».




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