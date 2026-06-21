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Seether

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|||| 21 июн 2026

Стоит ли сейчас выпускать альбомы? Отвечает басист SEETHER



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Басист SEETHER Dale Stewart в недавнем интервью обсудил то, как изменившаяся музыкальная индустрия заставляет группу задумываться о будущем формате релизов и о том, есть ли сегодня смысл продолжать выпускать полноценные альбомы.

«Это как раз то, что мы сейчас пытаемся для себя решить. Индустрия настолько сильно изменилась. Мы продолжим выпускать музыку и гастролировать. У нас нет ни малейших планов уходить на пенсию или заканчивать с группой. Вопрос только в том, каким образом мы будем это делать дальше».

По словам Stewart'a, сегодня перед музыкантами стоит вполне практическая дилемма.

«Стоит ли тратить месяцы и месяцы на то, чтобы написать 12, 13, 14 или 15 песен для полноценного альбома, записать ещё несколько вещей про запас и вложить кучу денег в студию?

Запись такого объёма материала требует намного больше времени, усилий и расходов. Или лучше просто выпускать синглы?

Написал песню. Или две-три песни. Выпустил их. И мне кажется, что именно к этому движется будущее».

Он отметил, что отношение аудитории к альбомам заметно изменилось.

«Можно выпустить альбом из 12 песен, и такие старики, как мы с вами, скажут: "Круто, новый альбом. Обожаю альбомы". Мы послушаем его целиком.

Но мне кажется, что люди, родившиеся после 2000 года, вообще не особо переживают по этому поводу. Они такие: "Нет, я просто зайду на YouTube и послушаю сингл". И никогда не доберутся до остальных песен».

Из-за этого, по мнению Dale, значительная часть работы музыкантов может остаться незамеченной.

«Получается, ты вкладываешь огромное количество сил в песни, которые потом просто проходят мимо слушателей. И это немного печально. Поэтому, возможно, лучше написать несколько вещей, выбрать две самые сильные, вложить в них все силы и сделать их максимально хорошими. Выпустить их как синглы и ездить в туры уже на их основе».

Такой подход, по его мнению, позволяет оставаться более активными.

«Так можно выпускать музыку гораздо чаще, чем если постоянно пытаться собирать полноценные альбомы. Именно это мы сейчас и обсуждаем.

Пытаемся понять, как всё организовать логистически, поговорить с лейблом и вместе разобраться, как это будет работать. Музыка всё равно будет выходить. Просто вместо больших порций раз в несколько лет она будет появляться постепенно, небольшими дозами. Это именно то направление, которое мы сейчас изучаем.

И я реально полагаю, что за этим будущее музыкальной индустрии. Скорее всего, именно к этому мы и придём».

При этом Stewart признаётся, что самому ему такой подход всё ещё кажется непривычным.

«Забавно вообще думать таким образом. Всю жизнь всё было иначе. Сначала винил, потом кассеты, потом компакт-диски. Потом появился iTunes: "О, теперь можно купить альбом в цифровом виде". И я всегда покупал именно альбомы. Потом появилась возможность купить отдельную песню, но я всё равно брал весь альбом».

Сегодня ситуация выглядит совсем по-другому.

«А теперь ты просто открываешь какой-нибудь стриминговый сервис и слушаешь конкретную песню. Всё настолько сильно поменялось. Это совершенно новый мир. Так что мы просто кучка старых парней, которые пытаются приспособиться к новым реалиям».

Несмотря на это, Dale считает нынешнюю эпоху невероятно удачной для поклонников музыки.

«На самом деле это очень интересное время. Как у музыкального фаната, у вас никогда раньше не было такого количества музыки буквально под рукой. Или, скорее, под ушами. Никогда не было столько музыки прямо у ваших ушей.

С точки зрения слушателя это потрясающее время. Я слушаю музыку весь день, каждый день. Да, я уже старый, поэтому значительная часть того, что я слушаю, — музыка прошлых лет. Но сейчас всё настолько просто. В каждой комнате моего дома есть устройство, которому я могу просто сказать включить музыку.

Или есть телефон.

Поэтому музыка играет у меня буквально весь день. И это прекрасно. Так что для любителей музыки сейчас реально невероятное время!»




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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21 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
да заебали с нытьем по поводу альбомов. не хотите - не выпускайте, в тик-токах пляшите, нахуй музыку в целом
21 июн 2026
B
BlackHat
Или вообще не выпускайте. Паразитируйте на старом. Просто гастролируйте. Как сказал один из музыкантов "Зачем записывать альбом, если мы на нём не заработаем"
22 июн 2026
father
Если хочется поделиться мыслями с миром, то выпускайте, если нечего сказать - не выпускайте. Хотя если не хочется работать на работе, тогда да, выпускайте, предварительно изучая спрос и согласовывая каждую нотку с отделом маркетинга, вы ж блядь об этой хуйне мечтали в детстве, когда гитары в руки брали
22 июн 2026
G
GlowoErzum
father, хобби переросшее в работу это всё же больше работа а не хобби. И рациональность выходит на передний план.
22 июн 2026
G
GlowoErzum
father, первую часть коммента пропустил. Им нечем поделиться с миром уже минимум лет пятнадцать.
22 июн 2026
G
GlowoErzum
Честно, ваши последние четыре альбома можно спокойно ужать в один, взяв только хорошие песни, но шедевром он не станет. Поэтому лучше не выпускайте, не кормите никого надеждами на "ну может быть хоть в этот раз не ложка мёда в бочке говна?".
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