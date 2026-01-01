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Вокалист MOONSPELL о новом альбоме: «Это простой и легко слушающийся готик-металл»



FERNANDO RIBEIRO в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему группе понадобилось пять лет на запись нового альбома:



«Этот альбом и правда стал продолжением "Hermitage", и между ними прошло пять-шесть лет. Нам нужно было это время. Я хотел, чтобы MOONSPELL подошли к новой работе более вдохновленными и более уверенными в том, каким музыкальным путем мы хотим идти дальше. В итоге получился очень понятный, мелодичный готик-металлический альбом с заметным влиянием рок-музыки. Он не слишком экстремальный, зато очень музыкальный. И, как мне кажется, это одна из лучших работ, которые мы когда-либо создавали».



По словам музыканта, после столь долгой карьеры группе было важно определиться с направлением:



«Когда ты записываешь так много разной музыки, рано или поздно оказываешься на перекрестке, где сложно выбрать дальнейший путь. Поэтому нам пришлось принять решение и сосредоточиться на нем. Мы уже выпустили два сингла — "Far From God" и "Cross Your Heart". Но я считаю, что это всего лишь синглы. Они отражают дух альбома, однако главный акцент должен быть именно на пластинке целиком, потому что там слушателей ждет много музыкальных сюрпризов. Здесь есть и баритональный вокал, и скриминг, и тяжелые гитары. Это очень цельная работа, вобравшая в себя все ключевые влияния MOONSPELL. Более того, одним из источников вдохновения стали и наши собственные предыдущие альбомы. Слушать эту пластинку — настоящее удовольствие. Это не сплошная стена звука вроде "Night Eternal"»



Говоря о музыкальном содержании «Far From God», он отметил:



«О музыке всегда сложно говорить. Лучшие вещи в жизни нужно не обсуждать, а переживать самому. Поэтому я просто приглашаю людей послушать альбом и понять, что делает его особенным именно для них. Для меня главное — это песни. Например, "The Great Wolf In The Sky", которая тоже выйдет синглом. Это эпическая, красивая композиция. Есть "Our Freedom To Fall" — своеобразный гибрид MORBID ANGEL, TYPE O NEGATIVE, PARADISE LOST и MOONSPELL. Как и любой другой альбом MOONSPELL, эта работа разнообразна, но при этом очень цельная. Мы реально довольны результатом».



На вопрос о том, началась ли работа над новым материалом сразу после завершения «Hermitage», Fernando ответил:



«На самом деле сочинение музыки начинается практически сразу. Для нас это всегда особенное чувство: заканчиваешь один альбом и уже думаешь о следующем. Возникает ощущение, что одна миссия выполнена и пора искать новую. Конечно, потом начинаются туры, промо-кампания и все остальное, но музыка остается жизненно важной частью существования группы.



Однако после "Hermitage" я не чувствовал, что мы достаточно вдохновлены для записи нового альбома. Поэтому появились EP, гастроли по Европе и США, симфонический релиз. И только около года назад мы по-настоящему погрузились в работу над "Far From God". Именно тогда мы почувствовали, что муза наконец вернулась».



Он также признал, что нынешний музыкальный бизнес часто убивает творческий процесс:



«Понимаю, что это довольно романтичный взгляд на вещи. Сейчас многие работают по схеме: два года гастролей, новый альбом, еще два года гастролей и так далее. Но у меня много друзей-музыкантов, и я вижу, как такой ритм убивает их вдохновение и радость от пребывания в группе. MOONSPELL — достаточно независимый коллектив. У нас нет менеджера, который кричит: "Быстрее записывайте новый альбом!" Поэтому мы позволили себе роскошь работать в собственном темпе. И я уверен, что это напрямую отразилось на конечном результате».



Fernando также рассказал о сотрудничестве с продюсером Jaime Gomez Arellano, который работал как над «Far From God», так и над «Hermitage»:



«Наша история с Jaime явно не была закончена. Он стал нашим хорошим другом и выдающимся продюсером. У него было собственное видение звучания альбома. Jaime родом из Колумбии, долго жил в Великобритании и работал с GHOST, HEXVESSEL, INSOMNIUM, PARADISE LOST и множеством других коллективов. Нам нравится его подход.



Он настолько был одержим этой записью, что временами даже спорил с нами. У него было свое представление о том, каким должен быть альбом, и я это понимаю. Иногда, когда мы говорили: "Но это же наша музыка", он отвечал: "Да, но это моя работа как продюсера". И мне такой подход нравится. Музыка рождается не только из согласия, но и из конфликтов, вызовов, столкновения идей. Если все идет слишком гладко, можно потерять человеческий фактор и настоящую искру.



Он проделал невероятную работу. Альбом звучит довольно просто — без огромного количества слоев и перегруженности. Но именно в этом и заключается сложность: добиться того, чтобы все звучало идеально точно и органично. Запись была непростой, потому что мы стремились реализовать его видение максимально точно. И я уверен, что значительная часть успеха "Far From God" принадлежит именно Jaime».



Говоря о композиции «Cross Your Heart», Ribeiro отметил:



«Эта песня напоминает эпоху "Irreligious", но с современным и более мрачным оттенком. Она посвящена мемориалам, которые можно увидеть вдоль дорог по всему миру. Эти памятники напоминают о людях, погибших в автомобильных и мотоциклетных авариях — слишком рано и всегда слишком трагично.



Как группа, которая проехала тысячи и тысячи километров и сама пережила несколько аварий, мы наблюдаем жизнь дороги практически изнутри. Мы видим города, к которым стремимся, разочарования, тревоги, постоянное существование в пути. Перед лицом всего этого остается только перекреститься и надеяться прожить достаточно долго до того момента, когда придет наше собственное время».







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