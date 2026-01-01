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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Induction

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12 июн 2026 : 		 Clémentine Delauney в новом видео INDUCTION

6 фев 2026 : 		 Clémentine Delauney в новом видео INDUCTION

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12 июн 2025 : 		 Новая песня INDUCTION

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Clémentine Delauney в новом видео INDUCTION



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Strangers To Love (feat. Clémentine Delauney from Visions of Atlantis), новое концертное видео INDUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Love Kills!", релиз которого состоялся шестого февраля.




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