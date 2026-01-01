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GEEZER BUTLER:«Единственным, кто научил меня обращаться с басом, был Джек Брюс»



GEEZER BUTLER и Nate Mendel в программе "Lowdown On The Low End" встретились, чтобы обменяться историями о бас-гитаре Fender Precision и своей жизни в музыкальных группах. Geezer вспомнил:



«Музыкантом, который как следует показал мне, на что способен бас, был Джек Брюс. Когда я пошёл на концерт CREAM, все вокруг говорили: "Ты обязан увидеть этого невероятного гитариста. Его зовут Eric Clapton". В те времена они играли в небольших клубах Бирмингема.



Я стоял прямо перед сценой. И тут вышел Джек со своим Fender. И я подумал: "Что, чёрт возьми, происходит?" Я просто не мог поверить, что на бас-гитаре можно играть таким образом. И в тот момент я понял: "Вот чем я хочу заниматься. Я хочу играть на басу"».



На вопрос Mendel'a о том, что привлекло его в Fender Precision Bass, Geezer ответил:



«Изначально я был ритм-гитаристом. Когда мне было 15 лет, у меня была группа THE RARE BREED, и я воображал себя Джоном Ленном, играя на ритм-гитаре. Потом наш вокалист ушёл, и мы нашли парня по имени Оззи Осборн. Мы отыграли с ним несколько концертов, после чего он заявил: "Это ужасно. Я ухожу из группы".



Мы решили собрать новый коллектив. Мы с Оззи жили буквально по соседству в Астоне. И Оззи сказал: "Я знаю одного гитариста по имени Tony Iommi. Мы вместе учились в школе. Давай узнаем, чем он занимается".



На самом деле мы тогда искали барабанщика. О басистах мы вообще не думали. Мы спросили Tony, не знает ли он кого-нибудь, и он ответил: "Как раз Bill Ward сейчас у меня дома".



Bill вышел к нам, мы рассказали ему о своих планах, и он ответил: "Я присоединюсь, если Tony тоже будет в группе". Tony ответил: "Ладно, попробую. Но я не собираюсь играть с ритм-гитаристом". Тогда я ему и говорю: "Значит, я перейду на бас"».



Geezer признался, что в тот момент у него даже не было бас-гитары:



«У меня был только Fender Telecaster. Я обменял свой Fender Telecaster на Precision Bass. Я подумал: "Раз уж у меня был Fender, то и следующий инструмент должен быть Fender".



Ничто не могло сравниться с балансом P-Bass. Баланс был идеальным. У многих других басов слишком тяжёлая голова грифа, а этот ощущался просто идеально. К тому же у меня толстые пальцы, поэтому более широкий гриф мне отлично подходил. Ну и ещё там всего два регулятора, что для меня тоже большой плюс».



Основанная в 1946 году компания Fender Musical Instruments Corporation произвела революцию в музыке и музыкальной культуре, став одним из ведущих мировых производителей музыкальных инструментов. В портфель компании входят бренды Fender, Squier, Gretsch, Jackson, EVH, Charvel, Bigsby и PreSonus.







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