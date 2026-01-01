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Видео полного выступления FOREIGNER



Видео полного выступления FOREIGNER, которое состоялось девятого июня на Stadtpark, Hamburg, Germany, доступно для просмотра ниже:



00:00 - Intro

02:40 - Long, Long Way From Home

06:05 - Double Vision

09:48 - Cold As Ice

15:30 - Waiting For A Girl Like You

20:48 - Blue Morning Blue Day

24:13 - That Was Yesterday

28:36 - Feels Like The First Time

34:27 - Urgent

41:36 - Keyboard Solo

45:37 - Drums Solo

50:39 - Juke Box Hero

01:06:40 - Encore

01:07:42 - I Want To Know What Love Is

01:13:49 - Hot Blooded







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