Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



*

Foreigner

*



13 июн 2026 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

24 апр 2026 : 		 Оригинальный вокалист FOREIGNER: «У Mick'a последняя стадия»

20 апр 2026 : 		 Концертное видео FOREIGNER

15 апр 2026 : 		 Новый релиз FOREIGNER

22 мар 2026 : 		 Акустика от FOREIGNER

20 мар 2026 : 		 Концертные клипы FOREIGNER

12 мар 2026 : 		 Концертное видео FOREIGNER

25 фев 2026 : 		 Басист FOREIGNER намекает на новый нереализованный материал

21 янв 2026 : 		 JEFF PILSON о текущем составе FOREIGNER

18 дек 2025 : 		 FOREIGNER получили золото

9 дек 2025 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

2 дек 2025 : 		 Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER

13 окт 2025 : 		 KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER

30 сен 2025 : 		 Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления FOREIGNER



zoom
Видео полного выступления FOREIGNER, которое состоялось девятого июня на Stadtpark, Hamburg, Germany, доступно для просмотра ниже:

00:00 - Intro
02:40 - Long, Long Way From Home
06:05 - Double Vision
09:48 - Cold As Ice
15:30 - Waiting For A Girl Like You
20:48 - Blue Morning Blue Day
24:13 - That Was Yesterday
28:36 - Feels Like The First Time
34:27 - Urgent
41:36 - Keyboard Solo
45:37 - Drums Solo
50:39 - Juke Box Hero
01:06:40 - Encore
01:07:42 - I Want To Know What Love Is
01:13:49 - Hot Blooded




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом