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YNGWIE MALMSTEEN готовит альбом на осень



YNGWIE MALMSTEEN в недавнем интервью для The Metal Voice рассказал о работе над своим новым альбомом, который станет продолжением пластинки «Parabellum», вышедшей в июле 2021 года на лейбле Music Theories Recordings/Mascot Label Group:



«Он уже готов. Полностью записан».



На вопрос, будет ли новая работа полностью инструментальной, Yngwie ответил:



«Нет. Нет. Нет. На четырёх песнях я пою сам. Я очень доволен результатом. Релиз намечен на ноябрь».



По поводу музыкального направления альбома Malmsteen сказал следующее:



«Я бы сказал, что он в духе Malmsteen'a. Звучит как Yngwie Malmsteen. Вы определённо услышите знакомые черты. Некоторые инструментальные вещи там просто безумные. Но есть и классные металлические композиции — хотя я уже не знаю, как это сейчас правильно называть».



Музыкант раскрыл больше подробностей о новой работе:



«Альбом называется "Hell Or High Water". Я специально сделал его таким, чтобы он идеально помещался на винил. Девять песен плюс один бонус-трек, общая продолжительность — 46 минут. Я сознательно к этому стремился. У меня было гораздо больше идей и песен, но я решил остановиться именно на таком формате».



По словам Malmsteen'а, «Hell Or High Water» создавался как цельное произведение, которое нужно слушать от начала до конца, а не воспринимать как набор отдельных композиций.



«Этот альбом, как и большинство моих пластинок, нельзя представить одной песней. Нельзя взять один трек и сказать: "Вот так звучит весь альбом". Нет, потому что следующая песня будет совсем другой. Всё это нужно слушать как единое произведение. Альбом задуман как фильм. Нельзя посмотреть одну сцену длиной три минуты и сказать, что ты увидел весь фильм. Нужно посмотреть его полностью. Или прочитать всю книгу.



Я очень тщательно продумываю последовательность песен, темпы, тональности и всё остальное. И я действительно доволен тем, что получилось».



На вопрос, можно ли считать «Hell Or High Water» концептуальным альбомом, Yngwie ответил:



«Нет, я бы так его не назвал. Хотя если кто-то захочет воспринять его именно так, то, наверное, сможет найти для этого основания. Но изначально такой задумки не было».



Ещё в апреле, во время интервью Eddie Trunk'у на фестивале Monsters Of Rock в Сан-Паулу, Malmsteen уже рассказывал о новой работе:



«Я только что закончил запись нового альбома. Практически пять месяцев безвылазно провёл в студии».



Тогда же он описал музыку пластинки следующим образом:



«Он в стиле Malmsteen'a. Там будет всё, чего вы ожидаете, и даже больше».



Отвечая на вопрос о вокале, музыкант сказал:



«Да, конечно. На четырёх песнях я пою сам. Остальное — инструментальные вещи. Получился своеобразный микс. Но альбом специально создавался под формат винила. Ровно 46 минут. Я хотел, чтобы он идеально подходил для LP».



О своём подходе к сочинению музыки Yngwie сказал:



«Мне повезло — у меня есть собственная студия, поэтому я работаю только тогда, когда чувствую вдохновение. Я давно решил, что не буду пытаться делать что-то ради моды, трендов или чужих ожиданий.



Иногда я могу сказать себе: "Сейчас запишу блюзовый альбом" или "Сейчас сделаю акустическую пластинку" — такое уже бывало. Но когда речь идёт о классическом альбоме Yngwie Malmsteen'а, я просто позволяю музыке появляться естественным образом.



Я придумываю, может быть, сотню идей, а использую девять или десять. Отбираю то, что считаю самым сильным, самым драматичным и интересным. Без заранее заданного направления. Всё происходит естественно. И этот альбом будет неоклассическим».



Размышляя о том, как инструментальная музыка может находить широкую аудиторию, Malmsteen сказал:



«Не знаю. Но я давно решил сочинять честную музыку. Не пытаться быть модным, следовать трендам или делать то, что от меня хотят другие.



Я всегда создавал музыку со страстью. Как говорил Никколо Паганини: "Чтобы заставить других чувствовать, нужно самому как следует всё прочувствовать". Я действительно глубоко переживаю свою музыку, и, видимо, это передаётся слушателям. Судя по всему, этот подход работает».



Также музыкант рассказал о ближайших гастрольных планах:



«В июне мы едем в Европу, потом ненадолго возвращаемся домой и снова отправляемся в Европу в июле. В сентябре, кажется, будем в Азии. А в октябре и ноябре — тур по США».







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