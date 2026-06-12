сегодня



Лидер MEGADETH: «Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью поговорил о новой книге мемуаров «In My Darkest Hour», которая выйдет 8 сентября 2026 года в издательстве Grand Central Publishing под недавно запущенным импринтом Da Capo и рассказал, что она посвящена его борьбе с раком. В ней подробно описывается тяжелый период после того, как в 2019 году музыканту диагностировали плоскоклеточный рак у основания языка:



«Эта книга — о моем пути через болезнь, о том, как мне одновременно пришлось работать над альбомом "The Sick, The Dying… And The Dead!". Диагноз поставили как раз тогда, когда мы только приступили к записи. И вдруг ты оказываешься лицом к лицу с борьбой за жизнь. Я не знал, чем все закончится, поэтому не хотел останавливать работу над альбомом. Вдруг это была бы моя последняя пластинка? Вдруг я бы умер? Да, это было очень напряженное время».



На вопрос, было ли ему особенно тяжело писать книгу о своей борьбе с раком, Mustaine ответил:



«В каком-то смысле да. Но не эмоционально. Главная проблема заключалась в том, что мне было трудно вспомнить многие детали. Химиотерапия ужасно влияет на память. У этого даже есть название — "chemo brain" ("химиомозг"). После лечения мне было невероятно сложно что-либо запоминать, и это действительно меня пугало, потому что моя теща умерла от болезни Альцгеймера. Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом.



Проблемы с памятью — это страшная штука. Одно дело — произвольные мышцы, а совсем другое — непроизвольные процессы вроде дыхания. Когда ты забываешь дышать, ты умираешь».



Отвечая на вопрос, кем ему было проще писать книгу — музыкантом Dave'ом или человеком Dave'ом, — он сказал:



«Эта книга о человеке по имени Dave. Но музыка — настолько важная часть моей личности, что отделить одно от другого невозможно. Хотя музыка — это не то, кем я являюсь. Это то, чем я занимаюсь.



Но книга именно обо мне как о человеке и о том, через что мне пришлось пройти. Было тяжело. Очень тяжело. Не знаю, будут ли люди плакать, читая ее, но я надеюсь, что для кого-то она станет источником надежды. Для тех, кто столкнулся с подобным диагнозом. Всегда легче, когда ты знаешь, что кто-то уже прошел через то же самое и сумел победить».







+3 -0



( 1 ) просмотров: 1859

