Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



12 июн 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом»

26 май 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

17 май 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave изобрёл трэш-металл»

12 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами как голосовать»

8 май 2026 : 		 Гитарист MEGADETH: «GHOST с телефонами придумали отлично!»

7 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы с James'ом были отличной командой!»

4 май 2026 : 		 Лидер MEGADETH о вражде с METALLICA

29 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA: Pro-Shot

27 апр 2026 : 		 MEGADETH исполнили свою версию хита METALLICA

21 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH о влиянии на группы Big 4

14 апр 2026 : 		 Лидер MEGADETH дает совет молодым

23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер MEGADETH: «Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом»



zoom
DAVE MUSTAINE в недавнем интервью поговорил о новой книге мемуаров «In My Darkest Hour», которая выйдет 8 сентября 2026 года в издательстве Grand Central Publishing под недавно запущенным импринтом Da Capo и рассказал, что она посвящена его борьбе с раком. В ней подробно описывается тяжелый период после того, как в 2019 году музыканту диагностировали плоскоклеточный рак у основания языка:

«Эта книга — о моем пути через болезнь, о том, как мне одновременно пришлось работать над альбомом "The Sick, The Dying… And The Dead!". Диагноз поставили как раз тогда, когда мы только приступили к записи. И вдруг ты оказываешься лицом к лицу с борьбой за жизнь. Я не знал, чем все закончится, поэтому не хотел останавливать работу над альбомом. Вдруг это была бы моя последняя пластинка? Вдруг я бы умер? Да, это было очень напряженное время».

На вопрос, было ли ему особенно тяжело писать книгу о своей борьбе с раком, Mustaine ответил:

«В каком-то смысле да. Но не эмоционально. Главная проблема заключалась в том, что мне было трудно вспомнить многие детали. Химиотерапия ужасно влияет на память. У этого даже есть название — "chemo brain" ("химиомозг"). После лечения мне было невероятно сложно что-либо запоминать, и это действительно меня пугало, потому что моя теща умерла от болезни Альцгеймера. Я знаю, насколько сейчас распространены деменция и Альцгеймер, и мне совсем не хотелось закончить жизнь таким образом.

Проблемы с памятью — это страшная штука. Одно дело — произвольные мышцы, а совсем другое — непроизвольные процессы вроде дыхания. Когда ты забываешь дышать, ты умираешь».

Отвечая на вопрос, кем ему было проще писать книгу — музыкантом Dave'ом или человеком Dave'ом, — он сказал:

«Эта книга о человеке по имени Dave. Но музыка — настолько важная часть моей личности, что отделить одно от другого невозможно. Хотя музыка — это не то, кем я являюсь. Это то, чем я занимаюсь.

Но книга именно обо мне как о человеке и о том, через что мне пришлось пройти. Было тяжело. Очень тяжело. Не знаю, будут ли люди плакать, читая ее, но я надеюсь, что для кого-то она станет источником надежды. Для тех, кто столкнулся с подобным диагнозом. Всегда легче, когда ты знаешь, что кто-то уже прошел через то же самое и сумел победить».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 июн 2026
T
ThrashCrow
Сходил вчера на его концерт. Я в восторге!Вокал на любителя, зато какие музыканты!!!Металлика и рядом не стояла!
просмотров: 1859

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом